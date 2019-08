Rystede af arrigskab: Ikke plads til Poul i bussen

I fredags var bussen fra Dalby Huse til Jægerspris så fyldt, at en passager måtte stå af, for at give plads til en borger, der skulle til lægen.

- Her hvor vi bor, er der ingen busser i weekenden, ingen busser i skoleferien og ingen busser på helligdage.

- Det er i Dalbyhuse, 8 km fra Jægerspris.

Der var ikke plads i bussen i fredags

Sådan indleder Poul O et læserbrev til nationen! om den i hans øjne elendige bus-service han som beboer i udkantsDanmark må leve med. Poul er 70 år, og han går ikke så godt, da han har noget med sine knæ, så selv om han kan gå til Dalby, hvor busserne kører noget oftere, så er det svært. Hans brev - som kommunen har læst - fortsætter nemlig således:

- Til hverdag kører der en bybus 9.28 og 11.28 ind til Jægerspris. 10.55 og 11.55 kører den retur, så kan man lige nå at handle på en time. Venter man kan man komme med skolebussen retur kl. 14.30 og 15.30.

- Men … der er ikke plads i bussen, og i fredags var vi 11, der blev afvist.

En måtte stå af - så der ku blive plads

- En af os skulle til lægen, og heldigvis var der en i bussen, der stod af, så hun kunne komme til lægen. Hvad er meningen?

- Jeg blev så rystet, at jeg rystede. Det gør jeg når noget er uretfærdigt, slutter Poul, men skal man tro Frederikssund Kommune, så er det kun om fredagen, at der er problemer:

- Linjen 315 har ved seneste busbestilling fået flere afgange, kortere rejsetid og kører nu direkte til Frederikssund på alle afgange, alle dage.

Ændringen betyder at vi ikke kører til Kyndby

- Ændringen betyder dog, at bussen ikke længere kører til Kyndby Huse.

- Formålet med ændringen har været at skabe et bedre transportilbud til de passagerer, som bruger linjen mest - dog uden, at det bliver dyrere for kommunen.

- I Kyndby Huse har brugen af linje 315 været begrænset med ca. 5-8 daglige påstigere i hver retning. Og det er inklusiv de 2-4 skolebørn, der nu har mulighed for at køre med skolebussen.

Så nu kører der en kommunebus to gange dagligt

- I forbindelse med at linje 315 ikke længere kører til Kyndby Huse, har kommunen indsat en såkaldt kommunebus, der kører to gange dagligt.

- Kommunens vurdering er, at ændringen gavner flere end det giver ulemper for andre.

- Med i vurderingen har også været, at der er cykelsti fra Kyndby Huse til Kyndby, hvor 315 kører hver time.

Og tællingerne viser at der er god plads i bussen

- Det har her været tanken, at pendlere fra Kyndby Huse kan cykle 2,9 km til stoppestedet i Kyndby.

- Borgere, der har behov for transport til f.eks. indkøb, fritidsaktiviteter og læge henvises til kommunebussen.

- Det er selvfølgelig frustrerende for borgerne, hvis der ikke er plads i bussen, men der har været foretaget tællinger på kommunebussen siden den startede op for 14 dage siden.

Bortset fra når der happening

- Tællingerne viser, at der har været god plads i bussen - lige bortset fra de to fredage, hvor der var iværksat en happening via Facebook, der opfordrede folk til at tage med kommunebussen.

- Der var derfor flere der gerne ville med bussen, end der var plads til.

- Der blev dog meget hurtigt indsat en ekstrabus, efter at chaufføren havde konstateret, at der ikke var plads i bussen, oplyser kommunen, men Poul fortæller tirsdag eftermiddag, at han ikke deltog i nogen happening, og at han vil troppe op til byrådsmødet i morgen og fremføre sine argumenter.