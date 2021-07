Rystet: Dansk-krav for at købe kolonihave

Det er vigtigt, at vedtægter og regler forstås, og at der kan kommunikeres uden misforståelser med det nye medlem, lyder det fra bestyrelsen. Et andet medlem synes sådan et sprogkrav ligner diskrimination

- Vi har sat vores kolonihave til salg, og da der kom et par fra Serbien som meget gerne ville købe den, skulle de godkendes af foreningen.

- Det endte ud i en afhøringslignende samtale mellem formanden, næstformanden og det søde par samt deres tolk.

Meget ubehageligt

Sådan indleder Boyan O et brev til nationen! - et brev han fik lyst til at skrive efter at have læst om den formand for en kolonihaveforening i Odense, der forud for generalforsamlingen opfordrede sine medlemmer til at stemme på en 'etnisk dansker': Kolonihave-ballade: 'Tæt på' racisme

Boyan har ejet sin have i Rugkobbel Haveforening i Aabenraa i fem år, og har den salg for 25.000, men spørgsmålet er, hvor let det bliver at sælge. hans brev - som bestyrelsen for haveforeningen kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

De blev ikke godkendt

- Vores formand hele mødet til at handle om, at de ikke snakkede godt nok dansk og hvorfor de ikke gik på sprogskole mm.

- Det var meget ubehageligt for de søde mennesker.

- De blev simpelthen ikke godkendt, pga af at de ikke syntes at de snakkede godt nok dansk. Hvilket i min bog er ulovligt.

- Og dermed har hun jo også ødelagt mit salg, skriver Boyan, og bestyrelsen bekræfter over for nationen!, at medlemmer skal have et vist kendskab til dansk, for at få lov til at købe. De husker dog selve samtalen lidt anderledes:

Kommunikation uden misforståelser

- Når et nyt medlem optages i Haveforeningen Rugkobbel, er det vigtigt, at vedtægter og regler forstås, og at der kan kommunikeres uden misforståelser med det nye medlem.

- Vi har en stor mangfoldighed blandt haveforeningens medlemmer. Racisme og fremmedhad ligger os meget fjernt.

- Alle nye medlemmer kommer til en samtale, når der ønskes optagelse i Haveforeningen Rugkobbel.

Spørgmålet om pasning af haven

- Haveforeningen Rugkobbel havde en samtale torsdag den 24.06.2021. kl.10.00 med et evt. nyt medlem til Haveforeningen Rugkobbel.

- Til godkendelses samtalen kom som aftalt to mænd fra Serbien uden tolk, hvor den ene var bedre til at tale dansk end den anden.

- Begge gav udtryk for, at de forstod dansk.

Samtalen sluttede - de rejste sig og gik

- Under godkendelses samtalen blev der stillet standard spørgsmål om, hvordan haven ville blive passet, et spørgsmål der stilles til alle nye medlemmer.

- Dette gav sig udslag i, at de begge rejste sig og gik.

- Det vil sige, at godkendelses samtalen blev afbrudt, da de forlod samtalen, før den var færdig, skriver bestyrelsen for Haveforeningen Rugkobbel, men hvad tænker du?