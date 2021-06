Rystet over kontanthjælp: 23.400 kr til enlig mor med tre børn

Debatten om et nyt kontanthjælpssystem har udviklet sig dramatisk. På Berlingskes Facebook er der f.ex. skrevet mere end 3500 kommentarer - og mange overvejer at droppe job og modtage kontanthjælp

- Kontanthjælp here I come, for det er sgu mere end jeg får udbetalt.

- Så vil jeg da hellere skåne kroppen fra at kravle rundt på knæ og slæbe op og ned af trapper og stilladser.

- Så slipper I også for at tænke på Arne pensionen, når det fysisk arbejdende folk er hoppet af arbejdsræset.

Nej, det kan ikke rigtig betale sig

Sådan skriver Søren R. i en af de - hold fast - 3500 kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om det forslag til et nyt kontanthjælpssystem Ydelseskommissionen kom med mandag.

Forslaget blev præsenteret på et pressemøde tirsdag.

Et forslag, der ifølge et af de medfølgende faktaark, vil betyde, at en enlig kontanthjælpsmodtager med tre børn vil have 23.400 kr udbetalt pr måned.

- Hvis man ser på det isoleret, kan man sige, at nej, det kan ikke rigtig betale sig at tage et job.

- Det kan det ikke, siger Jens Hauch, cheføkonom og vicedirektør i den uafhængige tænketank Kraka til avisen, der har fået nogenlunde samme svar fra CEPOS. Og kigger man videre i det propfyldte kommentarfelt, kan man se, at Søren ikke er den eneste, der synes et liv på kontanthjælp lokker:

Knokler og har ikke meget mer'

- Simpelhen for galt ...

- Vi andre knokler mange timer og har ikk' meget mere med hjem i lønnings posen ....

- Det er jo næsten en opfordring til enlig mødre/fædre ikk' ska arbejde ...

- Hvor er vores velfærd for de ældre, skriver Susanne R. i en kommentar, der har fået 63 likes, og Anna B konkluderer sådan her:

- Som pædagog siger jeg op og går på kontanthjælp så, skriver Susanne