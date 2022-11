- Man kunne godt se at Danmark havde boycottet VM i Qatar.

Sådan skriver Johnny K. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om dagens landskamp - og landsholdets indsats, der rakte til 0-0.

En god spiller

Ekstrabladet giver målmand Schmeichel karakteren 'god' - som den eneste. Simon Kjær får 'pengene værd', mens resten får 'lige bestået' eller 'ringe'.

Se karaktererne: Helt horribelt af ham

På Facebook er brugerne i gang med endnu barskere gloser, men Abu er faktisk ikke den eneste, der kan finde noget positivt i præstationen:

Så boykottede de alligevel

- Det er også en måde at protestere på, skriver Khaled A. med henvisning til at det danske landshold før kampen fik at vide, at de ikke måtte optræde et 'One love'-protest-armbind. Og Eva U. har fået tre smileys for den her:

- Så boykottede de alligevel VM, skriver hun.

Men selv om nogen altså synes landsholdet spillede som om de boycottede VM, så har Ufuk A. fået 12 storgrinende smileys og tre likes for den her. Som DBU kan overveje frem til lørdag:

- Hvis bare de havde haft det regnbuefarvede anførerbind på, så ville det være en sikker 7-1 sejr, skriver Ufuk, men hvad tænker du?

