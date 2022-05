Så du Jannie i 2016? Håber på 1,7 millioner kroner

På mandag skal Jannie møde i landsretten - hun kæmper for erstatning for et fald i en bus tilbage i 2016. Hun har meget på spil, og efterlyser flere vidner fra dengang

- Hej.

- Jeg hedder Jannie, og jeg leder efter nogen, der var med bus nr. 30E (330E, som den hed på tidspunktet for falduheldet) fra DTU Lyngby til Ishøj Station d. 20 januar 2016, med ankomst til Ishøj St. kl. 18.10.

- Det var mig, der faldt, da bussen satte i gang ved Ejby Industrivej.

- Jeg leder især efter den mand, der hjalp mig op og den lyshårede dame, der ved ankomst til Ishøj opfordrede mig til at melde det til forsikringen.

Kræver 1,7 millioner

Sådan skriver Jannie E. til nationen! om det skæbnesvangre fald hun havde i en Nobina-bus for mere end seks år siden. Jannie - og hendes familie - har brugt mange tusinde timer, i forsøget på selv at finde vidner – dem er hun nemlig afhængig af, for at kunne bevise, hvad der skete den dag hun faldt. Jannie mener nemlig, at hun skal have en erstatning, for tabet af den erhvervsevne hun har mistet efter uheldet. Den. 30. maj 2022 skal hun i retten, men hun mangler vidnerne.

Der er meget på spil

Hendes brev – som nationen! har bedt Nobina om at kommentere sammen med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- På ulykkestidspunktet arbejdede jeg fuld tid på en tegnestue, men jeg kan stadigvæk ikke varetage et ordinært arbejde, og jeg ved desværre heller ikke, om jeg bliver i stand til det igen, og på hvilket niveau, det eventuelt vil blive.

- Erstatningsbeløbet på 1.750.700,45 kr. er derfor en foreløbig opgørelse, der godt kan blive højere, når min endelige arbejdsevne er fastsat efter endt jobprøvning. På nuværende tidspunkt er jeg i praktik 3 timer 2 gange om ugen inkl. frokost.

- Og selv om jeg netop er startet op i et praktikforløb, for at finde ud af, hvor mange timer, jeg vil kunne holde til at arbejde, med henblik på, at jeg skal have et flexjob i X antal timer om ugen, så bliver det aldrig på det niveau, jeg var på, inden uheldet, hverken fagligt eller økonomisk.

Håber det her når langt ud

- Der er rigtig meget på spil for mig.

- Så selv om der ikke er lang tid tilbage til retssagen, så håber jeg, at efterlysningen når langt ud.

- Måske jeg er heldig, at der er en af de passagerer, der var med bussen, den dag jeg faldt, der ser, at jeg har brug for deres hjælp, skriver Jannie, og nationen! har spurgt Nobina, om det er korrekt, at de ikke har gemt video-overvågningen fra bussen, selv om Jannie bad dem om det? Og hvad de selv synes om, at en af deres passagerer mener, at hendes liv er ødelagt af en kraftig acceleration/opstart fra et stoppested? Og om, hvor mange af deres passagerer, der fik erstatning pga. af uheld i bussen i årene 2016-2021?

Vi har ikke videoovervågningen

Og det svarer Nobina på sådan her:

- Sagen er anlagt mod vores forsikringsselskab, så reelt er Nobina ikke involveret i sagen, ud over, at Jannie beklageligvis faldt i en af vores busser.

- Byretten har fundet, at Jannie Pedersens fald ikke kan udløse erstatning fra forsikringsselskabet, og det har vi taget til efterretning.

Og vi har ikke uhelds - og erstatningstal

- Vi kan bekræfte, at videoovervågningen fra bussen ikke længere er i behold. Det skyldes, at Nobina ikke hørte noget fra Jannie Pedersen i ca. 2 år efter, at Jannie rettede henvendelse til os, og at vi efter loven har pligt til at slette denne type oplysninger.

- Vi har ikke oplysninger om, hvor mange passagerer, der har fået erstatning pga. uheld i vores busser i forbindelse med kørsel, skriver Nobina, og tilføjer at erstatningsspørgsmål vurderes af deres forsikringsselskab, som tager stilling fra sag til sag, om betingelserne er opfyldt.