Så gør jeg det

- Jeg hedder Gabriel. Folk i Solbjerg kalder mig Gaby.

- Jeg arbejder som elektriker, og har været i Danmark i flere år.

- Men for 2 uger siden så jeg et Facebook-opslag med en lille pige fra Ukraine, der græd og fortalte sin mor, at hun ville tilbage til sin far. Hun var bange for, hvad der skete i Ukraine.

- Og folk skrev i kommentarerne, om nogen vidste, hvor de kunne donere til ukrainske flygtninge. Og jeg tænkte så, at det skulle starte i min garage.

Sådan skriver Gabriel D til nationen! om den hjælpeindsats til Ukraine, han og rigtig mange borgere fra Solbjerg og Aarhus er i gang med lige nu. En hjælpeindsats Aarhus Stifttidende har skrevet om - og en indsats, der indtil videre har betydet, at tre store biler med nødhjælp er sendt afsted til Rumænien, der har modtaget hundredetusindvis af flygtninge fra Ukraine:

- Jeg lagde nogle opslag op på Facebook og i løbet af meget kort tid bragte folk hjælp.

- indtil videre er det lykkedes mig at indsamle hjælp til 3 transporter til Rumænsk Røde Kors. Og til en forening, der hjælper Røde Kors med flygtninge fra Ukraine til Rumænien.

- Jeg takker alle dem, der har hjulpet mig og de 3 transport-virksomheder, der kører de indsamlede ting til Rumænien, skriver Gabriel, der har en afgang fredag - og kan kontaktes her.

