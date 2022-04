Så kom racercyklist: Smask

- Hej.

- Jeg læste en artikel i Ekstra Bladet, nationen! den 16 april om en cyklist og en bilist.

Bilist til blodig cyklist: Din skyld

Så om der kom én - så jeg ventede

- Den var god, og jeg var selv ude for en cyklist en dag i efteråret 2020, hvor jeg skulle ud på Karlslunde Strandvej fra Klintebakken.

- Jeg skulle passere ubrugelig hajtænder, sat af Greve Kommune, for jeg kunne orientere mig til venstre om der kom nogen på cykelstien.

- Det gjorde der, ca. 60 meter væk, så jeg holdt helt stille og ventede på han skulle cykle forbi.

Sådan indleder Jan T et brev til nationen! om opmærksomhed over for andre mennesker i trafikken – og et retssystem, der hans og mange andres øjne holder med cyklister. Jan er med på, at der findes vanvidsbilister, men han mener også, at der findes vanvidscyklister, der kører som de vil.

Og de vanvidscyklister, synes han skal straffes, da deres opførsel kan ende med at bilister bliver dømt til orienterende køreprøve, får bøde og skal betale selvrisiko på flere tusinde kr. En samlet udskrivning for bilisten, der let løber op på 10.000 kr.. Hans brev – som du gerne må dele til enten folk, der kører bil eller cykel – fortsætter nemlig således:

Hen ser slet ikke at jeg holder 20 cm. ude

- Mens jeg venter på ham, ser jeg til højre for at se om der kommer nogen form for trafik fra den side, så jeg er klar til at fortsætte når cyklisten har passeret mig.

- Da jeg igen ser til venstre kan jeg se, at cykelrytteren ved brug at sit gedebukkestyr ikke ser fremad - og kun ned på sin cykelcomputer eller forhjul.

- Han ser slet ikke, at jeg holder ca. 20 cm. ud på cykelstien.

Han vælter - der kommer politi og ambulance

- Han snitter min front på bilen og hans højre pedal får fat i min nummerplade og han vælter.

- Der kommer ambulance og politi, politimanden siger at jeg har passeret hajtænder og så er det min skyld.

- Han skriver sin rapport på sådan en måde, at sagen ender i Roskilde Ret og jeg får en bøde på 2.000 kr. for at holde stille og vente på en cyklist.

- En cyklist der må have kørt i blind næsten 60 meter på den 2,20 meter brede cykelsti.

Jeg synes jeg skal have erstatning

- Jeg forstår det ikke.

- Hvis du køber en hund skal du tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, men køber du en racercykel til 70-90.000 kr. kan du bare påkøre bilister og få rettens ord for, at det er bilistens skyld.

- Jeg syntes det var mig der skulle have erstatning af cyklisten, sådan er jeg opdraget, at den der ødelægger noget også må stå til ansvar for sine handlinger, skriver Jan, men hvad tænker du?