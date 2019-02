Så maskuline er indvandrermænd: Når de selv skal sige det

• 7 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt uenige’ eller ’overvejende uenige’ i, at kvinder bør have samme ret til at blive skilt som mænd, mens det gælder 5 % af de minoritetsetniske kvinder, 2 % af majoritetsmænd og 1 % af kvinderne.

• 20 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, mens det gælder 12 % af de minoritetsetniske kvinder, 5 % af majoritetsmænd og 0 % af majoritetskvinder.



• 26 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være manden, der er ansvarlig for at administrere familiens økonomi, er mens det gælder for 22 % af de minoritetsetniske kvinder, 8 % af majoritetsmænd og 4 % af majoritetskvinder.



• 24 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være kvindens ansvar at stå for opdragelsen, er, mens det gælder 21 % af de minoritetsetniske kvinder, 5 % af de majoritetsmænd og 2 % af kvinderne.



• 20 % og 15 %, af de minoritetsetniske mænd og kvinder svarer ’nej’ til, at de tillader deres partner/ægtefælle at have venner af det modsatte køn ud over familien, for majoritetsmænd og -kvinder er det hhv. 2 % og 5 %.



• 17 og 14 %, der er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb. Mens det gælder for 5 % af de majoritetsetniske mænd og kvinder.



• 22 % af de minoritetsetniske mænd mener ikke, at homoseksualitet bør være accepteret i samfundet, mens det gælder for 12 % af de minoritetsetniske kvinder, 3 % af de majoritetsetniske mænd og 1 % af de majoritetsetniske kvinder.



• 32 % minoritetsetniske mænd og 19 % minoritetsetniske kvinder er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at mænd generelt har for lidt magt i det danske samfund. Dette gælder for 8 % af de majoritetsmænd og 4 % af kvinderne.

Undersøgelsen er lavet af Als Research for Ligestillingsafdelingen og er baseret på et spørgeskema, som er besvaret af 4.423 interviews med mænd og kvinderne i alderen 18-64 år.