Så meget vand sluger min søn ikke

Vandregninger på 50.000 kr for en familie - og 25.000 for en enlig. Det er virkeligheden i en boligblok i Ishøj.

- Hej.

- Denne familie i Østergården i Ihøj er altså ikke den eneste bolig, der oplever mystiske regnskaber i netop denne afdeling.

- Min søn har modtaget denne i år - han bor på 20 kvm.

Har ikke maskiner til vask

Sådan indledte en mor en mail til nationen! om at bo til leje og modtage regninger på et vandforbrug, man slet ikke kan genkende. Moderen havde netop læst artiklen om Aynur, der i gennem tre år har modtaget regninger på mere end 50.000 kr pr år. regninger han slet ikke mener, har hold i virkeligheden. Og nu vil moderen gerne fortælle vise en vandregning, hendes søn har modtaget:

Kan slet ikke sluge så meget

- Han har hverken vaskemaskine, opvaskemaskine etc.

- Han har ikke noget, der kan sluge så meget vand, skriver moderen.

I den udspecificerede vandregning kan man se, at sønnen skulle have brug mere end 400 kubikmeter koldt vandt sidste år, og nationen! har bedt Domea, der administrerer ejendommen for Ishøj Boligselskab, om at kommentere sønnens vandregning.

Seks dage - intet svar

Og svare på, hvor mange af lejere i den pågældende afdeling, der har klaget over høje vandregninger de seneste tre år. Og det vil de gerne svare på:

- Vi har i 2020 haft 11 henvendelser fra beboere som har spurgt ind til deres vandregnskab – flere af dem på baggrund af, at de havde modtaget en efterregning i tillæg til det almindelige aconto beløb.

Domea: Vi er på vej ud til beboeren

- Det vi gør, når vi modtager en sådan henvendelse er, at vi tjekker om målerne er korrekt aflæst. Er måleren korrekt aflæst, fortager vi typisk en visuel inspektion for at se om der er utætte pakninger, toiletter der løber eller lign.

- Ofte finder vi kilden til det høje forbrug og kan afhjælpe denne, så beboeren slipper for dyre efterregninger i fremtiden – andre gange må der foretages en teknisk inspektion af vandinstallationen, som udføres af en fagmand.

- Dette sker for at udelukke fejl eller utætheder på systemet.

- I det konkrete tilfælde, er der aftalt en besigtigelse i den uge der kommer med henblik på forhåbentligt at kunne afgøre, hvad der er årsag til det høje vandforbrug, skriver Lotte Poulsen

kundechef, Domea.

Ifølge bolius bruger en enlig dansker cirka 50 kubikmeter vandt pr år