Så røde er de journaliststuderende

- Måske er det et spørgsmål om, at det er intelligente unge mennesker, som ikke falder så let for højrefløjens leflen for fremmedhad?

Der er store højreorienterede medier

Sådan skriver Daniel B. i en af de 181 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebookprofil om en undersøgelse af journaliststuderendes politiske præferencer. Den viser nemlig at ud af de 423 studerende, der deltog fra 2019-2021, svarede 24,3 procent af dem, at de ville stemme på Enhedslisten, hvis der var folketingsvalg i morgen. 21 procent ville stemme Radikalt, og 14,2 procent SF.

Interesser højreorienterede sig for journalistik?

Og Daniel er ikke den eneste, der ikke synes ,det er et problem, at de studerende ville sammensætte et folketing, der ville være en del mere rødt, end det befolkningen vælger:

- Man kan også vende den om og spørge hvordan det kan være, at det primært er venstreorienterede, der interesserer sig for journalistik?

Stort set ingen læser information

- Og desuden kan man jo spekulere over, hvordan det kan være, at der trods alt alligevel er adskillige store, udpræget højreorienterede aviser i landet (JP og Berlingske), når der angiveligt ingen journalister er, der deler deres verdenssyn, skriver Maja S, og Jeppe B. synes heller ikke, den danske presse er præget af socialistiske holdninger:

- Det går vel nok, da der jo faktisk kun er liberale og konservative aviser i DK, med undtagelse af Information, som stort set ingen læser, skriver Jeppe, men hvad tænker du?