Så ska' du ikke komme på arbejde

- Mon ikke personalet er fornuftige og også gerne vil tjene nogen penge?

- Det er ikke sjovt, når der går nul kr ind på kontoen sidst på måneden.

Nu må arbejdsgivere kræve grønt coronapas på jobbet

Direktør: Oplagt element

Sådan skriver Per R. i en kommentar på JydskeVestkystens Facebook-profil om den nye lov, der betyder, at arbejdsgivere nu kan kræve, at deres medarbejdere kan vise et gyldigt coronapas. Og en arbejdsgiver fra Kolding, der har indført reglerne fra i morgen tidlig:

- Det skal være så trygt som overhovedet muligt at besøge og arbejde på Hotel Koldingfjord, og coronapasset er et oplagt element, vi tager i brug nu, siger Hotel Koldingfjords adm. direktør, Peder J. Madsen, nemlig til avisen. Dennis er ikke den eneste, der synes, det er helt fint:

- Sund fornuft, skriver Alex B således, og Per L. er også for coronapaskravet:

- Godt Madsen, skriver Per (direktøren hedder Madsen).

Føj for den lede

Men selvom myndighederne altså nu giver grønt lys til arbejdsgiverne, så er det ikke alle, der jubler:

- Føj for den lede.

- Strejk. Det der foregår er det værste bedrag, skriver Sonja J i en kommentar samme sted, der har fået tre likes. Og Dennis N . sender denne afsted til hoteldirektøren:

- Jamen håber, du selv er meget god til at lave mad, skriver Dennis.