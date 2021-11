Så skred Keld: Til grin

- Nu kan det fan'me være nok.

- De gør grin med folk.

- Når man prøver at booke vaccine tid på nettet er det helt umuligt.

- Og torsdag stod jeg i en vaccine-kø til pop-up-vaccine - én mand var klar med sprøjten, og køen var på 300 mennesker.

Køen rykkede sig næsten ikke

Sådan lød det i går i nationen!-telefonen, da Keld på 77 år ringede efter et forgæves forsøg på at blive vaccineret. Keld bor i Nr. Aaby på Fyn, hvor Region Syddanmark og Middelfart Kommune havde stillet en en pop-up vaccinationsenhed op mellem 10.30-15.30. Men Keld fik altså ikke et stik, og hans klage - som Region Syddanmark svarer på nedenfor - fortsætter derfor således:

- Køen rykkede sig stort set ikke, så jeg gik hjem. Øv.

- Der er også pop-up på mandag – håber virkelig, der er flere, der kan vaccinere til den tid, lød det fra Keld, og regionen oplyser til nationen!, at de beklager:

Regionen: Medarbejderne gjorde alt

- På selve dagen viste det sig hurtigt, at køen var meget lang – derfor blev der hentet flere vacciner og tilkaldt en ekstra medarbejder, der kunne hjælp med ankomstregistrering.

- Medarbejderne derude gjorde alt, hvad de kunne for at nå så mange som muligt, men det kan ikke afvises, at der er enkelte, der ikke nåede igennem køen – eller at nogle valgte at forlade køen, inden de fik en vaccination.

- Det beklager vi selvfølgelig.



På mandag gør vi køen kortere

- Når vi afholder pop-up vaccination med drop-in igen på mandag i Middelfart, vil vi være meget fokuserede på at få stoppet køen i tide, så ingen står unødigt i kø.

- Og så tager vi en snak med Middelfart Kommune, så de kan få kommunikeret klart til deres borgere, at der kun er et vist antal vacciner til rådighed på dagen, så der er forventingsafstemt på forhånd.

- Generelt anbefaler regionen, at man bestiller tid til vaccination via vacciner.dk – og på et af de store vaccinationscentre.

Men det er svært at planlægge

- På den måde er der mindre risiko for, at man kommer til at stå længe i kø.

- Det er selvfølgelig også en mulighed at møde op til drop-in-vaccination, men der må man forvente længere kø, da der jo ikke kan planlægges, hvornår folk møder op, oplyser Region Syddanmark.

Region Hovedstaden og Region Midt har stoppet deres pop-up-vaccineenheder, og indført tidsbestilling, men hvad tror du?