Så trist er chefers sexliv

- Godt jeg ikke er chef??

Sådan skriver Maria L. i en kommentar på DJØFbladet.dk om en undersøgelse foretaget af svenske chef.se, der viser, at mere end hver tredje er blevet skilt eller separeret, efter at de blevet chefer.

Ryger i svinget

865 ledere har deltaget i undersøgelsen, og hele 41 procent svarer, at de har fået et dårligere sexliv efter at de har fået en cheftitel.

Skylden ligger på de lange arbejdsdage, stress og træthed, og DJØFbladet har talt med en autoriseret psykolog og klinisk sexolog, der ofte har chefer i stolen:

- Vi løber stærkere og stærkere i hamsterhjulet.

- Det ser jeg hos mange.

- Og så er sexlivet noget af det første, der ryger i svinget.

Opgaver kan løses anderledes

- Det kan synes som det ’nemmeste’ at skære fra, når overskuddet ikke er der, siger Anne-Katrine Hansen til DJØF-bladet, og Jes L - der har skrevet en af de andre kommentarer til artiklen - har dette råd:

- Vi har brug for dygtige ledere.

- Men vi skal både - i den øverste ledelse - give dem fair vilkår, så de ikke arbejder alt for meget - og vi skal vise, at vejen til et godt lederliv er uddelegering og mod til at løbe risikoen for, at en opgave løses anderledes, end vi selv ville have gjort.

- Skru ned for kontrolgenet.

- Sæt dine ansatte fri, skriver Jes L, men hvad tænker du?