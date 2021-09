Så vred: De nye naboer var flygtninge

- Hej.

- For seks et halvt år siden fik vi nye naboer, en familie, der var flygtninge fra Syrien.

- Jeg var lidt skeptisk, men fandt hurtigt ud af, at de er de meste dejlige og hjertelige mennesker.

- Der startede nemlig hurtigt et venskab mellem min datter og deres to piger.

- I dag er de min datters bedste veninder, og de sover sammen, spiser hos hinanden og er sammen hver dag.

Den værste nyhed

Sådan indleder Heidi R. et brev til nationen! - et vredt et af slagsen. For Heidis naboer - som hun i dag beskriver som 'den sødeste familie' - har nemlig fået et udvisningsbrev fra de danske myndigheder, og det har gjort hende så ked og frustreret, at hun synes, der skal gang i en debat om den måde, man behandler mennesker på i Danmark. Hendes brev - som hun gerne vil have, du deler med alle, der interesserer sig for mennesker - fortsætter nemlig således:

- Forældrene er blevet mine rigtig gode venner. Vi ses tit og snakker og hygger. Og deres søn er bare den sødeste dreng.

- Men nu har de fået den værste nyhed, nemlig at de må ikke længere blive i Danmark, og vi er dybt ulykkelige, der er grædt rigtig mange tårer.

Nu må de ikke gå i skole eller arbejde

- De tre børn går i skole og er nu lige så danske som mine egne børn. Moderen gik på VUC, og faderen arbejdede som bager. Men nu må de ikke arbejde eller gå i skole mere.

- De har ellers virkelig integreret sig og er lige så danske som os.

- De kan/tør ikke tage tilbage til Syrien, da faderen er politisk flygtning, så de bliver tvunget til at tage til et helt andet land.

- Vi er dybt frustreret og ulykkelige over, at man kan behandle vores søde nabo og venner på denne måde.

- Hvor vi bare smider dem ud, skriver Heidi.

Flygtningenævnet: Vi fortsætter inddragelser

På Flygningenævnets koordinationsudvalgs seneste møde (15. september) blev inddragelsen af opholdstilladelser til syriske flygtninge diskuteret - bl.a fordi Amnesty International har udgivet rapporten 'You're going to your death'.

Hjemvendte syrere forsvinder og voldtages

Ifølger referatet fra mødet blev rapportens indhold, der i store træk bekræfter det, der allerede fremgår af andet baggrundsmateriale om Syrien, herunder de syriske myndigheders alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, drøftet. Udvalget var enige i, at rapporten giver anledning til at understrege vigtigheden af, at der i sager vedrørende personer fra Syrien fortsat skal iagttages det forsigtighedsprincip i bedømmelsen.

Men der var i udvalget endvidere enighed om, at hverken rapporten eller de øvrige nyere baggrundsoplysninger vedrørende Syrien giver anledning til at ændre nævnets praksis.

