Sådan blev bolig-sælger snydt: Fik 25.000 kr. under bordet

I stedet for at diskutere rimeligheden i penge under bordet med sælger, gælder det om at samle beviser, siger en advokat om en sag, hvor køber fik sine penge retur.

- Havde en lille, meget nedslidt andel på hånden på Vesterbro. Den var totalt umoderne, et bak-ind wc, og lejligheden havde i øvrigt ikke engang været malet i 30 år.

- Den kostede 1.300.000,- kr på andelsbeviset. Sælger forlangte 200.000,- for et klædeskab af ældre dato plus et 40 år gammelt køleskab - penge under bordet.

- Total grådighed.

Se også: Droppede lejlighedskøb: Skulle betale 90.000 ekstra for 'inventar'

Køber: Det bliver en ubehagelig samtale

Sådan skriver Susan F i en af de 76 kommetarer, der er skrevet på Politikens Facebookprofil om Niels H, der også blev præsenteret for en 'ekstra regning', da han skulle købe en andelslejlighed - som han valgte at betale. Men Niels havde læst på nettet, at det kun er sælger, der er ansvarlig for at handlen foregår lovligt, og da han havde fået nøgler og kontrakt, så krævede han de 25.000 kr, han havde overført via sin bank, retur:

- Jeg kræver mine 25.000 kroner tilbage. Det bliver en ubehagelig samtale, hvor han er meget ophidset og truer med at annullere handlen.

Han vil ikke betale tilbage - men det gør han

- Han vil ikke betale tilbage, fordi han mener, at jeg frivilligt har valgt at betale de 25.000, siger Niels H. til avisen. Han orienterer sin nye andelsforenings administrator og bestyrelse om sælgers opførsel og ender med at få de 25.000 retur:

- Svindler og det er ikke sælger jeg mener, skriver Flemming N i en anden kommentar på Facebook, og Nicole B er heller ikke på købers side:

- Så han betalte penge under bordet og fik på den måde lejligheden i stedet for at andre mennesker fik den, hvorefter han lægger sag an ... underlig form for moral, skriver Nicole, men hvad mener du?

