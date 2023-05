Sådan bro: Overskud på 2,5 milliard

Trafikanterne har lagt mere end 3 milliarder i bro-kassen sidste år, fortæller Storebælt A/S, der minder om at gælden er betalt om 11 år

- Omsætningen er 167 mio. kr. højere sammenlignet med 2022 og udgør i alt 3.419 mio. kr.

- Omsætningen fra Storebælts vejforbindelse er steget med 5,4 pct., svarende til 159 mio. kr., og udgør herefter 3.091 mio. kr.

Trafikken steg i forhold til 2021

- Stigningen kan henføres til, at trafikken samlet set er steget med 6,5 pct. sammenlignet med 2021.

- Jernbanevederlaget i Storebælt udgør 299 mio. kr. hvilket udgør en stigning på 3,1 pct.

78 kroner dyrere: Storebælt forklarer

Vild debat om højere kontantpriser

Sådan skriver A/S Storebæltsforbindelsen i det solide årsregnskab, der blev godkendt på generalforsamlingen for to uger siden. Et årsregnskab, der igen-igen viser, at der er gode penge i at opkræve penge fra bilister, lastbilchauffører og motorcyklister, der vil krydse Danmark.

Annonce:

For resultatet af det, der i regnskabssprog hedder 'primær drift' er landet på 2,5 milliard - det højeste i fem år. Og fordi gælden er sammensat af forskellige typer lån, der samlet set har klaret sig godt, kan A/S Storebælt levere et samlet 2022 resultat på svimlende 2,9 milliarder.

- Tilbagebetalingstiden (er) uændret 36 år, hvilket betyder, at gælden vil være tilbagebetalt i 2034, skriver selskabet, der i december skabte en del debat, da de sænkede priserne for folk med rabat-aftaler - og hævede priserne for dem, der ikke har rabataftaler og derfor betaler kontant.

Latterligt: Bro sænker priser