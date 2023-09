Sådan: Ekstraordinært lønløft

Med udsigten til at flere danskere skal i fængsel for at handle med hash, lancerer justitsministeren nu bedre løn til fængselsbetjente

- Vi har ... gjort mere for at rekruttere nye fængselsbetjente.

- Og vi vil også gøre mere for at fastholde dem, vi har - blandt andet gennem forhandlinger i efteråret om et ekstraordinært lønløft til nogle af de grupper af ansatte, vi har allermest brug for.

Fordobler straf i 'zonen'

Sådan siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til DR Nyheder om den kritiske situation med for mange fanger og for få fængselsbetjene, der hersker i de danske fængsler. Og udsigten til flere indsatte, nu hvor regeringen skruer bissen på over for Pusher Street.

Fængselsstraf fremover

- Konkret vil regeringen give politiet mulighed for at udpege en målrettet skærpet strafzone på Christiania, hvor der foregår åbenlys og organiseret handel med ulovlige stoffer.

- I en sådan strafzone vil straffen for blandt andet handel med og besiddelse af ulovlige stoffer kunne fordobles.

- Som det gælder i de skærpede strafzoner i dag, vil overtrædelser, der i dag straffes med bøde, fremover kunne medføre fængselsstraf anden gang, der sker en overtrædelse i zonen. Ligesom bøden fordobles første gang, der sker en overtrædelse.

Og lettere at varetægtsfængsle

- Regeringen ønsker ligeledes at gøre det lettere at varetægtsfængsle de personer, som overtræder et zoneforbud, skriver Justitsministeriet, og den melding fik mange ansatte i fængslerne til at spørge sig selv, om ministeren egentlig er klar over, hvor pressede de er i dag.

Tæsket og fyret: Lønnen var også lort

Mens Danmark altså vil bruge flere penge på at finde, straffe og fængsle hashsælgere og -kunder, går Tyskland den modsatte vej. Her vil regeringen nemlig legalisere og satser på at spare op mod otte milliarder kroner på netop politi, domstol og fængsler, der ikke skal bruge tid på cannabis, men hvad synes du?