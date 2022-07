Sådan er det hver dag: Raser over handicapskilte

Taarnby Kommune er helt klar over, at der er et problem med de mange biler med hcp-skilt, der parkererer tæt på lufthavnen. Men Brian synes der skal mere kontrol

- Hej.

- Se lige det her, det er det vi slås med her i Kastruplundgade.

- Fine og dyre biler med handicap-skilte - 10-20 biler om dagen.

- Nogle holder i flere uger, men rigtig mange af dem, der parkerer i bilerne, arbejder i lufthavnen.

- De parkerer om morgenen og kører igen om aftenen.

De slipper for at betale

Sådan indleder Brian B et brev til nationen! om at betale for at parkere på den vej, han bor på – og igen og igen opleve, at der ikke er nogen ledige pladser.

Brian siger, at han ikke er den eneste beboer, der synes der skal ske noget – og nu håber de, at et brev til nationen! kan sætte fokus på problemet.

Nedenfor kan du se, hvad kommunen råder de berørte beboere til at gøre. Brians brev fortsætter nemlig således:

Og vi der betaler kan ikke finde plads

- Fordi de bruger handicap-skilte, slipper de for at betale.

Annonce:

- Og vi, der bor her, har købt licens, men man kan ikke holde her, fordi her fyldt med biler med handicap skilte.

- Det er frustrerende at se på at nogen – der ikke ser ud som om de fejler noget – bruger skiltene på den måde, men hvad skal vi gøre. Hvem vil hjælpe os, skriver Brian, og nationen! har spurgt Taarnby Kommune, hvad de synes Brian og de andre beboere kan gøre.

Brian har sendt det her foto af Kastruplundgade - lufthaven er i baggrunden. De blå krydser signalerer ifølge Brian biler med hcp skilte.

Ikke alle handicap kan ses

Kommunen - der synes det er vigtigt, at man husker på og anerkender de handicappede, der retmæssigt parkerer med deres handicapkort , og samtidig husker, at det ikke er alle med handicapkort, hvor deres handicap umiddelbart kan ses af udefrakommende - har sendt dette svar:

- Det er ærgerligt for flertallet, hvis nogle anvender handicapkort uretmæssigt og udhuler en ordning, der er lavet for at hjælpe borgere med et handicap.

- Loven er ret klar, og siger blandt andet, at et handicapkort kun må benyttes i forbindelse med befordring af indehaveren af parkeringskortet.

Annonce:

Men vi er helt opmærksomme

- Tårnby Kommune er fuldt ud opmærksom på problemstillingen, der er en landsdækkende udfordring.

- Som lovgivningen er i dag, kan en person, der har fået tildelt et handicapkort, parkere ubegrænset, hvor der er mere end en times tidsbegrænset parkering. Det er tilfældet i Kastruplundgade.

- Tårnby Kommune har på baggrund af spørgsmålene taget fornyet kontakt til Danske Handicaporganisationer med henblik på dialog efter sommerferien om mulige tiltag.

Og vi kontrollerer med fornyet opmærksomhed

- I den daglige praksis så tjekker Parkeringsservice i Tårnby Kommune, om handicapkortet er gyldigt på parkerede biler i Kastruplundgade og andre steder i kommunen, og den praksis fortsætter med fornyet opmærksomhed.

- Helt konkret betyder det, at p-vagterne udfører online tjek af serienummer og udløbsdato for handicapkortet. Er det ugyldigt, så pålægger kommunen en afgift.

Annonce:

- Falske og stjålne handicapkort anmeldes. Egentlig misbrug af brugen af handicapkort er en sag for politiet, og i sådanne tilfælde kan der blive tale om en bødestraf, skriver Taarnby kommunes Parkeringsservice, der altså fortsat vil have fokus på problemstillingen i dialog med relevante aktører, herunder Danske Handicaporganisationer, Dansk Parkeringsforening og politiet.