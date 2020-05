Sådan klarede MyHome klagen: Fnullermaskine

- Sofaen er ca 8 måneder gammel og fnuldrer helt vildt på alle hynderne.

- Så meget at den ser beskidt ud, samt er ubehagelig at sidde i.

- Og sofaen er jo temmelig dominerende i min stue, da den er stor

Har aldrig hørt at man skal klippe sin sofa

Sådan skrev Lone G for en lille måneds tid siden til møbelgiganten MyHome i en klage om det i hendes øjne stueødelæggende ’fnulder-pest’ hendes sofa – som hun købte for penge hun arvede fra sin far - til lige over 7000 kr er begyndt at lide af.

Lone fik svar fra MyHomes kundeservice, der skrev, at det er helt normalt. at der kommer til at sidde fnuller/fibre på stof, som også kaldes pilling. Og at hun bare skal tænke på, at det er præcis det samme som sker på rigtigt meget tøj, og det er en helt naturlig egenskab, der let kan fjernes med en elektrisk fnullermaskine.

Men jeg vil godt have et pænt hjem

Men det svar var Lone ikke spor tilfreds med – og hendes brev, som MyHome kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Har sgu aldrig hørt man skal klippe sin sofa pga overskudstof.

- Nåh, men dette er gjort med den fnullermaskine, jeg fik udleveret i butikken i Slagelse, men den tog stort set intet.

- Og jeg har stadig en grim sofa.

- Men okay, jeg skal altså forstå det sådan, at vil man godt have et pænt hjem og er så uheldig og købe en sofa med stof hos jer, så skal man ikke regne med, at den holder mere end et halv år til et år.

MyHome: Vi ønsker glade kunder

- Så skal man have en ny - selv om det ikke var den billigste.

- Sikke dog et resursespild i disse miljø tider.

- Men kan regne ud, at vi desværre ikke når til enighed, men som jeg skrev ville jeg da give jer chancen for at rette op på dette til vores begges tilfredshed, skrev Lone bla., og i det svar MyHome har sendt til nationen!, skrive de at de har talt med Lone - og fundet en god løsning:

-Vi har undersøgt pågældende sag og vil gerne understrege, at dette selvfølgelig ikke er den måde vi i My Home møbler behandler reklamationssager på.

Og vi har fundet en tilfredsstillende løsning

- Vi ønsker glade og tilfredse kunder, der har lyst til at komme igen gang på gang for at købe vores produkter.

- Vi har kontaktet kunden og har fundet en god og tilfredsstillende løsning på kundens reklamation og anser sagen for afsluttet, skriver Susan fra MyHome, men hvad tænker du?