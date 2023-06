Sådan ser 55 milliarder ud: Revet væk

- Der var 3.600 billetter til rundturen på byggepladsen.

- De blev revet væk på overraskende kort tid.

- Det er virkelig en fornøjelse at se den store interesse for projektet, og vi glæder os til at vise Nordeuropas største byggeplads frem for vores danske og tyske gæster.

900 tyskere - og kagedyst

Sådan skriver Femern A/S til nationen! om den den guidede tur rundt på den gigantiske byggeplads i Rødby Havn, de lokker med på søndag.

For lige nu bliver der nemlig støbt elementer til tunnellen, der skal føre trafik frem og tilbage mellem Lolland og den tyske ø Fehmern. Og Femern-forbindelsen, der lige nu ser ud til at ende med koste 55 milliarder kroner i alt, vil meget gerne vise, hvad de har gang i:

Tunnellen består af 79 standardelementer og 10 specialelementer - med en særlig ’kælderetage’ til teknik. Det første element skal nedsænkes næste år. PR-foto

Annonce:

Med Markus fra bagesdysten

- Vores ambition var at skabe en folkefest på tværs af Femern Bælt, og derfor er vi særligt glade med, at over 900 tyskere har valgt at besøge os, skriver Fehmern, der stadig har billetter til selve festen, hvor der er dansk-tysk kagedyst arrangeret af danske og tyske erhvervsskoler.

En dyst, der bedømmes af den tyske bagedystvært, Enie van de Meiklokjes, og den danske bagedystdommer, Markus Grigo.

- Undervejs vil der blive delt smagsprøver ud, skriver arrangøren, der gerne vil have at man tilmelder sig her inden i morgen tidlig kl. 8.00.

Hvis du vil prøve selve tunnellen har du god tid. Den åbner - hvis planen holder - om seks år.