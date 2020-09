Sådan ser et underskud på 150.000 ud

Poul har countrykoncert med Johnny Kandis og Esther Brohus onsdag aften - og han er skuffet over, at han kun må lukke 450 gæster ind

- Vi har midt i Holstebro et udendørs amfiteater med plads til 3500 siddende gæster.

- Det er et meget stort og et meget flot sted, men på grund af coronaen måtte vi i Kulturperlen udsætte alle vores sommer-koncerter her til september.

Træls: Stig Rossen og Kandis kommer

- Vi er i gang, som i kan se på det her foto fra sidste onsdag, hvor Johnny Reimer & The Cliffters samt Humørekspressen spillede.

- Og her onsdag d. 9 har vi så Johnny Kandis store Countryshow med Ester Brohus. D. 16 september har vi The Grandfætters og Stig Rossen & Bamses venner og så er det slut for i år.

Sådan indleder Poul H fra Holstebro et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige måde han og de 12 foreninger, der samarbejder i Kulturperlen, bliver behandlet på af regeringen/kulturministeren.

Men 450 gæster fylder ikke meget

For som det fremgår, så er de grænser for antallet af gæste som ministeriet har udstukket lig med underskud – og det synes Poul er både uacceptabelt og unødvendigt. Hans brev – som kulturministeren/ministeriet svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Men.

- Det er træls at vi kun må være 450 gæster + de frivillige fra klubberne som hjælper.

- 450 gæster fylder ikke meget og nu hvor vi skal have koncert igen onsdag vil det igen virke tomt med kun 450 gæster.

Vil hellere gå i nul end have underskud

- Jeg har flere gange kontaktet Kulturministeriet for at tale med dem om vores problem, for forskellen på 500 gæster og 1000 er for klubberne, at de vil komme ud af koncert-året med et stort nul(O).

- Men hvis vi kun - som nu - må være 450 gæster, så vil klubberne få et underskud på 150.000,- kr.

- Og det har klubberne jo ikke brug for.

- Men hver gang jeg kontakter Kulturministeriet får jeg en sang fra de varme lande om, hvordan reglerne er. Ja, det ved vi jo godt.

Fik nej til to indgange og to toiletafdelinger

- Jeg har kommet med et oplæg på at dele området op i 2 dele. Med 2 indgange og 2 toiletafdelinger, ja alt hvad der skal til for at overholde gældende regler.

- Jeg har også sagt til ministeriet, at jeg i samarbejde med politiet, vil gennemgå det hele, så de kunne se vores ide og oplæg.

- Men uanset hvad jeg gør løber jeg panden mod en mur.

Hvorfor gør du det her, Joy?

- Så mit spørgsmål til Kulturministeren er derfor: Hvorfor gør du det her mod foreningslivet i Danmark, skriver Poul, og nationen! har sendt brevet til Kuluturministeriet, der har sendt dette svar fra Joy Mogensen:

- Regeringen er selvfølgelig meget opmærksomme på koncertarrangørernes aktuelle udfordringer i forhold til de gældende publikumsrestriktioner.

- Regeringen er optaget af at finde sundhedsmæssigt forsvarlige retningslinjer, så det bliver nemmere at afholde koncerter, og inden for den næste uge vil Folketingets partier blive indkaldt til politiske forhandlinger om dette.

Håber aftalen kommer Kulturperlen til gode

- Her kommer vi bl.a. til at drøfte, hvorvidt det er muligt at udbrede gennemtestede dele af superliga-ordningen til kulturlivet, så der bliver plads til et større publikum, men stadig sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Jeg håber, vi kan lave en god aftale, som også kan komme Kulturperlen i til gode.

- Lige nu stiger smittetallene i Danmark, så der er brug for omtanke. Vi skal finde den rette balance, der sikrer en ansvarlig, gradvis genåbning af kulturlivet – og samtidig holde fast i, at det skal ske på en sundhedsmæssig ansvarlig måde, skriver Joy Mogensen, men hvad tror du?