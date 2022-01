Sådan ser 'højrisiko' ud

Nationen! har de seneste uger bragt historier om afrikanske kvinder, der har fået afslag på at besøge deres danske mand/kæreste. Udlændingestyrelsen har kigget på sagerne, der handler om penge og om at bo i et 'højrisiko-land'

- Vi kan ikke gå ind i de to konkrete visumsager vedrørende ansøgere fra Tanzania og Mali.

- Men vi kan generelt forklare om reglerne og de problemstillinger, som er rejst.

- Den ene drejer sig om, at udlændingen skal have tilstrækkelige midler til rejse og ophold.

- Den anden drejer sig om muligheden for at få visum til at besøge en kæreste.

Umuligt og indviklet

Sådan lyder de første sætninger i det svar, Udlændingestyrelsen har sendt på spørgsmål fra nationen! om de afslag, Torbens kone fra Tanzania og Troels' kæreste fra Mali har fået, da de søgte visum til Danmark.

Troels og kæresten Mariam (fra Mali) - og Torben og konen Pricilla (fra Tanzania) og deres barn Naja.

Man skal have penge

For både Torben og Troels har henvendt sig, fordi de synes, reglerne er meget barske. Og de forstår ikke, at de danske myndigheder skal gøre det så umuligt og indviklet at få besøg af en kvinde fra Afrika. Mere end 30.000 læsere har deltaget i debatten om de danske mænds problemer, og de fleste synes faktisk, at de skal have lov til at få besøg. Men samtidig er der også flertal for, at visumreglerne skal være stramme.

Nationen! har spurgt Udlændingestyrelsen, hvad der skal til for, at Torbens kone, der også er mor til hans barn, kan få et turistvisum, og de har - uden at kommentere den konkrete sag - sendt denne uddybning:

Tilstrækkelige midler

- Det en grundbetingelse, uanset rejseformålet, at ansøgeren dokumenterer at have tilstrækkelige midler til hele opholdet – som udgangspunkt 350 kr. om dagen - samt til hjemrejsen.

- Man kan se vejledningen på nyidanmark.dk under Visum/Hvad er betingelserne. Man kan læse mere om reglerne ved at se visumbekendtgørelsen på nyidanmark.dk/Hvem kan få visum til privat- og turistbesøg. Også ambassaderne har skriftlig vejledning.

- Det er de danske ambassader rundt i verden, som træffer afgørelse i langt hovedparten af alle visumansøgninger, og generelt får de fleste et visum.

Læs, hvad Torbens mor Jette har skrevet om afslaget:

Jettes visum-kamp: Svigerdatter er fra Afrika

Men mens Udlændingestyrelsen åbner en dør for Torbens kone, hvis hun skaffer sig tilstrækkelige midler, så har de sendt disse generelle kommentarer til det afslag, Troels' kæreste, der bor i Mali, har fået:

Og udgangspunktet er at kæreste får afslag

- Som udgangspunkt gives der afslag til at besøge en kæreste i Danmark, hvis ansøgeren er fra Mali.

- Her kan man som udgangspunkt kun komme i betragtning til et visum, hvis der er tale om ægtefæller. Ud over at være gift skal ansøger opfylde samtlige øvrige betingelser for at få visum.

- Det skyldes, at kærester ikke er omfattet af den gruppe personer, der kan få visum.

- Ikke kun Mali er omfattet af disse regler.

- De visumpligtige lande i verden er inddelt i fem hovedgrupper, og for hver af dem gælder der forskellige vejledende retningslinjer for, hvem der kan få visum.

Statsborgere fra Mali udgør en høj risiko

- Hovedgrupperne er fastlagt ud fra en generel vurdering af risikoen for, at personer fra de enkelte lande vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller et af de øvrige Schengenlande. Mali hører til en gruppe lande, hvis statsborgere som udgangspunkt vurderes at udgøre en høj grad af risiko.

- Hver ansøgning bliver vurderet individuelt, og de fem hovedgrupper er kun vejledende.

- Statsborgere fra Mali vil derfor kunne få visum, hvis der f.eks. er helt ekstraordinære omstændigheder for besøget, skriver Udlændingestyrelsen, men hvad tænker du?

