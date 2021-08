Sådan skræmmer man kontanthjælpsmodtagere væk

Hvad gør en kommune, som oplever, at der kommer flere og flere nye borgere på kontanthjælp til kommunen? På Falster sætter man dem i nyttejob fra dag ét.

- De bliver sat til ting, som ellers ikke ville blive gjort.

- Oprensning af gadekær for eksempel.

- Og det er faktisk begyndt at rygtes, og så kommer der ikke lige så mange, som der har gjort.

380 nye kontanthjælpsborgere

Sådan siger Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder, til den lokale avis Folketidende om den stort set ensrettede trafik af kontanthjælpsmodtagere, der har været til kommunen, der ligger på Lolland og Falster, de seneste år.

Fra 2014 til 2019 har Guldborgsund Kommune nemlig haft en nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere på 380 borgere.

Socialt udsatte flytter på landet Kontanhjælp: 16 procent vs 30 procent

I gruppen af kontanthjælpsmodtagerne er 16 pct. (8.100 ud af 49.100 kontanthjælpsmodtagere) flyttet til hovedstads- og storbykommunerne fra en anden kommunegruppe eller udlandet inden for en femårsperiode, dvs. at bopælskommunen i 2014 er forskellig fra bopælskommunen i 2019. Andelen er højere i landkommunerne, nemlig 30 pct. (7.100 ud af 23.900). Førtidspensionister: 5 procent vs 9 procent

Et tilsvarende mønster ses blandt førtidspensionister.

Andelen af tilflyttede førtidspensionister er 5 pct. (4.500 ud af 89.200 førtidspensionister) i hovedstads- og storbykommunerne og 9 pct. (6.600 ud af 73.200) i landkommunerne. Anbragte børn: 14 procent vs 20 procent

Blandt forældre til børn med iværksatte anbringelser er andelen af tilflyttere i landkommunerne ca. 20 pct. (450 ud af 2.200). Det er højere end i hovedstads- og storbykommunerne, hvor andelen er 14 pct. (350 ud af 2.500). Børn med alvorlige underretninger: 14 procent vs 22 procent

For forældre til børn med alvorlige underretninger er andelen af tilflyttere i landkommunerne 22 pct. (1.400 ud af 6.500) mod 14 pct. i hovedstads- og storbykommunerne (1.700 ud af 11.700). Det generelle billede på tværs af de fire grupper af socialt udsatte er således, at landkommunerne har en højere andel tilflyttere blandt de socialt udsatte grupper end hovedstads- og storbykommunerne. Kilde: Danmarks Statistik

Nabokommunen Lolland har netto modtaget 250 borgere på kontanthjælp i samme periode , og ser man på et af de kort, Danmarks Statistik netop har lavet i rapporten 'Opvækst eller tilvækst – er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?' kan man se, at de to kommuner, har store udfordringer med nye borgere, der ikke arbejder:

Værsgo, her er en belastet borger

I december 2018 dukkede en medarbejder fra Greve Kommune op på jobcentret i Nakskov med en socialt udsatte borger. Greve Kommune havde, ifølge Lolland Kommune, fundet et hus til borgeren og betalt indskud, flyttehjælp og ville nu hjælpe borgeren med at komme på plads.

