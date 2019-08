Sådan snød de: Chefer i sportskæde skiftedes til 'fup'-køb

Før-/nu-priser bruges i markedsføring og annoncer til at angive den besparelse, en kunde kan opnå ved at købe en vare i forbindelse med et tilbud, sammenlignet med normalprisen.

Når en forretning reklamerer for et tilbud og angiver før-/nu-priser, skal det kunne dokumenteres, at varen faktisk har været til salg til den førpris, der er angivet.

Det er et krav, at førprisen skal have været gældende i “en længere periode”, umiddelbart inden prisen på varen er blevet sat ned. En periode på 6 sammenhængende uger anses for at være ”en længere periode”.



Det er vildledende markedsføring at sætte prisen kunstigt op i 6 uger med det formål at sælge varen som “udsalg”, ”nedsat”, ”rabat” osv.



Hvis en vare fx gennem året har kostet 1.000 kr., og den bliver sat op til 1.500 kr. i 6 uger for herefter at komme på “udsalg” til 1.000 kr. igen, er der tale om vildledning, som er ulovlig.



Nu-prisen må kun markedsføres som et tilbud i ”en kort periode”, hvilket som udgangspunkt er 2 uger.

Kilde: Forbrugeromdbudmanden.dk