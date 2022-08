Sådan snyder Rusland vesten

- Verden er større end Nordamerika og Europa.

Sådan skriver Fahad K, i en af de mest populære (291 likes) af de 1800+ kommentarer, der er skrevet på Al-Jazeeras Facebook-profil om Ruslands økonomi efter seks måneders sanktioner.

Krisen eskalerer: Grusomme vintre venter

Olie og gas og rubler

For selv om den russiske økonomi skrumper, så skrumper den langt mindre og langsommere end forventet - bla. pga store indtægter fra salg af olie og gas til Indien og Kina og en stærk rubel-kurs.

Trafikkaos i Moskva

CNN er også inde på, at den russiske økonomi pt. klarer sig bedre end forventet. Og at livet i Rusland ser ud til fortsætte som før krigen:

- Når jeg kører gennem Moskva er der samme trafikkaso som før, siger Andrey Nechaev, økonomiminister i Rusland i 1990'ern til CNN. Og til Al-Jazeraa siger Anton Tabakh, der er cheføkonom i kreditvurderingsfirmaet Expert RA i den russiske hovedstad, at russiske firmaer i stor stil overtager forretningsområder fra de vestlige firmaer, der har forladt landet.

Vesten dominerede for 30 år siden

Og at de varer, der ikke kan produceres i Rusland, finder vej ind via parallelimport via tredjelande - trods sanktionerne:

- De her løsninger er dyrere og mere besværlige, men i sidste ende afhjælper de at sanktionerne smadrer os.

- Og bare det faktum, at vi har de muligheder viser, hvor meget verden har ændret sig de sidste 30 år fra dengang vesten var totalt dominerende, siger Tabakh til Al-Jazeera, men hvad siger du?