Sådan sparer man 245.000

Mere end 200 borgere i Rudersdal Kommune mener at et portræt af ex-borgmester Jens Ive skal koste max 5000 kr. Men politikerne synes 250.000 kroner er passende

- Jens Ive har udtalt at han ikke 'lytter til populisme'.

- Mere arrogant kan det vist ikke siges.

Sådan skriver Jane T til nationen! om det borgmesterportræt Rudersdal Kommune har bestilt af ex-borgmester Jens Ive - til en pris på 250.000 kroner. Og den debat, beslutningen har skabt på Facebook-siden Lokalpolitik i Rudersdal og kommunens eget forum for Borgerforslag.

Der var ingen afstemning - der var en drøftelse

Mere end 200 borgere mener nemlig, at et foto af kommunens nu afgåede borgmester til en pris på maks 5000 kr. er rigeligt. Men efter et møde i kommunalbestyrelsen i onsdags, er sagen lukket for nu:

- Borgerforslaget blev drøftet. Der var ingen afstemning, men partierne fastholdt den beslutning, som økonomiudvalget allerede havde truffet, oplyser kommunen til nationen!

Annonce:

Sådan barberer man en portrætged

nationen! omtalte også sagen i sidste uge, og flere læsere har på opfordring sendt forslag til portrætter. De fleste kan vi ikke bringe - bl.a hensyn til ophavsret. Men det her fra Jens G., der selv bor i Rudersdal har vi fået lov til at vise:

- Jeg har tyvstjålet billedet af Jens Ive og kørt billedet igennem FotoSketcher.

- Det kan give et 'malet' billede af Jens Ive og spare vi skatteydere i Rudersdal de fleste kroner af den kvarte million, det ellers vil koste til en kunstner.

- Så er den ged barberet, skriver Peter G. til nationen!

Peter G. har nappet det officielle foto af Jens Ive fra Rudersdals Kommune - og kørt det gennem et program. Originalfoto: Rudersdal Kommune

Hovedpersonen tavs

nationen! har i flere omgange bedt hovedpersonen om at svare på spørgsmål om portrættet - senest omkring Peter Gs forslag. Jens Ive er dog ikke vendt retur, men hvad siger du?