Sådan synes Michael vi skal gøre i supermarkedet

- Har lige været i Lidl.

- Der stod en mand foran kassearbejderen, pustende, stønnende, usoigneret og ventede på, at det blev hans tur.

- Slle andre holdt pænt afstand, så ja, fuck de er udsatte, gør noget, beskyt dem mod tåberne.

- Nu!

En lille skitse

Sådan skriver nationens! Torben H i en kommentar, der har fået ni likes (det er mange på nationen!) om den måde, vi handler og står i kø på i supermarkedet - og den smitte-risiko folk, der har nærkontakt med f.ex kunder, er udsat for.

Corona-skræmte buschauffører i 'bagdørs-aktion'

Og i et brev til nationen! er Michael S inde få noget af det samme - og han har endda et forslag til alle, der driver forretning i en corona-tid:

- Hej.

- Jeg sender hermed en lille skitse over afstand til nærmeste kunde i butikkerne.

Vores herlige land

- Håber i kan lave et lille skriv om emnet, så alle i vores herlige land lærer, at holde afstand i disse virus-krisetider.

- Det er iøvrigt en rigtig billig løsning for detailvirksomhederne og ! vores Danmark, skriver Michael og på COOPs Facebook-profil skriver Britta B også om behovet for retningslinjer:

- Kære Coop.

- Jeg håber I sørger for at passe på jeres medarbejdere, vi er afhængige af deres indsats så butikkerne fortsat kan være åbne.

- De mange ungarbejdere har brug for retningslinjer for både at beskytte dem selv og kunderne.

- Håber I huske at tænke på dem midt I alle de andre udfordringer der er, skriver Britta B.

En hilsen fra Italien

I et Facebook-opslag fra torsdag - skrevet af en dansker/færing i Italien - kan man læse, at supermarkederne dernede er begyndt at lave færdselsregler:

- Kære danskere: Corona virus i Italien, hvordan har vi det?

- Fra idag (torsdag red) er HELE Italien 'rød zone'.

- Vi er dermed afskåret fra al social aktivitet, skoler lukkede, alle sports- faciliteter lukkede og alle barer og restauranter er lukkede om aftenen.

- Fem (5) af gangen bliver lukket ind i supermarkederne. Og ALLE steder er der krav om 1 meters afstand, skriver Kristina altså, men hvad tænker du?