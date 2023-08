Sad fast i bilkø: Hahahaha

- Hun gav børnene is, og de blev glade.

- Pludselig kom der smil på læben, og vi fik vendt irritationen til at blive mere glade.

Vi begyndte at grine

- Vi begyndte at grine mere og betragtede det som mere komisk end irriterende.

Voldsom kø mod Storebæltsbroen

Hun bankede på vinduet

Sådan siger Sonja K. til Fyens.dk om at holde i bilkø to timer ved Nyborg pga en lukket Storebæltsbro - og blive budt på is af en af de lokale. Og Sonja er ikke den eneste, der siger tak her dagen derpå:

- Hun bankede på vinduet og spurgte, om børnene ikke ville have en is.

- Hun cyklede rundt med is i sin køletaske klokken halv ti om aftenen og gav isene til de stakkels trætte børn, der var fanget i køen.

Taknemmelig fra Værløse

- Dét er overskud og sikken et fantastisk menneske!, skriver 'den taknemmelige familie fra Værløse' på Facebook-siden 5800 Nyborg.

På samme side finder man muligvis forklaringen på, at øv-aften blev lidt mindre øv. For opfordringen til at dele is kom fra Nicolai B, der skrev sådan her i går aftes:

- Kære nyborgensere.

Lav en dans?

- Jeg kan varmt anbefale at gå i Rema ved rundkørslen og købe en is til dem som venter, det bliver specielt børnefamilierne glade for skal jeg hilse at sige. Det er sku noget lort at skulle sidde I kø så lang tid.

- Kan du ikke det, så lav en dans, vink lidt eller kør dumt på en cykel, de keder sig voldsomt dernede, skrev Nicolai, men hvad mener du?