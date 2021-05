Sad fast i kofanger: Bilist torpederer motionscyklist

Det er forår, og vejene er proppet med folk, der har brugt coronanedlukningen til at købe dyre cykler. Men nogle bilister synes, de tohjulede fylder for meget, og i går kunne det være gået helt galt i Ribe

- Bestemt ikke i orden.

- Men ærligt, så har rigtig mange motionscyklister en attitude der bare oser af: Her kommer jeg.

- Jeg SKAL være her og alle I andre MÅ være her, hvilket er pænt provokerende.

Tegning: Patrick Byron

Cykel sad fast i kofanger

Sådan skriver Janni H. i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om de fire mænd, der var ude at lufte cykeltøjet på Obbekjærvej ved Ribe i går eftermiddag - og den unge bilist, der blev så hidsig over deres måde at cykle på, at han satte bilen i bakgear og speedede op, så cyklisterne måtte springe til alle sider:

- Den ene af motionisternes cykel satte sig fast i bilens kofanger og blev efterfølgende slæbt hen ad vejen.

- Det fortæller lidt om, hvor tæt bilisten var på.

Sigtet

- Det var heldigt, at der ikke skete mere, men det var ikke manden i personbilens skyld, at det ikke gik værre, siger Erik Lindholt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til avisen, der også kan fortælle, at bilisten nu er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 252 (man må ikke forvolde fare for andres liv eller førlighed). Og skal man tro JVs læsere, så er der ofte ond stemning på de danske landeveje:

- Jeg har cyklet rigtigt meget.

- Og selv om vi har kørt én efter én har vi ofte oplevet, at bilister kører direkte over mod os og drejer af i sidste øjeblik.

Hvorfor 2+2? Og hvorfor vinke?

- Eller når de kommer bagfra kører de helt tæt forbi med tudehornet i bund, skriver Torben L. i en anden kommentar, mens Christian D. er mere kritisk over cyklisterne -og hæfter sig ved, at den ene af cyklisterne vinkede til bilisten, da bilen passerede:

- Hvorfor skal de også cykle 2 + 2? Og hæve armen?

- Kan være den unge mand har troede, at cyklisten luftede sin langefinger pga han dyttede, skriver Christian D.