Sad og nød metro-tur med spredte ben: Så kom Anna med ætsende væske

- Sad og ventede på at nogen slog igen....

- Skuffende.

Der er jo masser af plads

Sådan skriver youtube-debattøren 'can tho' i en populær kommentar til den saml-benene-aktion den russiske feminist Anna Dovgalyuk gennemførte i Moskvas metro forleden. Og 'can tho' er ikke den eneste, der synes at kvinden, der hælder vand med blegemiddel i skridtet på mænd, der sidder med spredte ben, går langt over stregen:

- Når man ser videoen, så er der jo masser af ledige pladser, så mændene tager jo ikke noget fra nogen.

Var nok røget i fængsel hvis det var mig

- Hvis hun havde hældt blegemiddel på mig, så havde jeg højst sandsynligt skulle tilbringe nogle måneder i fængsel.

- Og kvinden skulle have brugt nogle år på at rekonstruere sine tænder,. skrivet THX1138sober.

Tidligere har kvinder i Madrid, Stockholm, New York og Seatle kæmpet samme kamp, men de har ikke brugt ætsende væsker.

Men hvad mener du? Er du træt af mænd, der spreder benene - eller bare fylder godt op på sæderne i den offentlige transport?

