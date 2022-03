Sæler æder Franks fisk

Frank er fisker, men han er ved at give op, for sælerne æder hans fisk og ødelægger hans garn.

- Jeg hedder Frank.

- jeg har fisket siden 1986, normalt som trawlfisker, men det hjemlige farvand er lukket i 2 1/2 måned for trawl om vinteren og der er for dårligt vejr at fiske i Kattegat/skagerak på denne årstid for små Østersø både.

- Så jeg forsøger mig med lidt garnfiskeri.

Flår fiskere mens de sidder i garnet

Sådan indleder Frank T et brev til nationen! - et af mange om at livet som fisker er blevet sværere de de seneste år. For desværre er garnfiskeriet ved at være historie i indre farvande pgr af for mange sæler (og skarv for den sags skyld) ved kysterne. Franks brev fortsætter derfor således:

- Sælerne flår fangsterne i stykker, mens fiskene sidder i garnene.

- Garnene bliver ødelagt og gråsælen spreder så også en parasit, som bliver spist af små fisk (torskens føde) og derefter sætter sig i torskens lever som orm der ødelægger torskeleveren.

Folk giver op

- Det betyder så at torsken ikke vokser/gyder som den skal.

- Så hvis garnfiskeriet ikke skal ende med at være historie om få år, er regulering nødvendig.

- Folk giver op én efter én ned gennem Østersøen, skriver Frank, der som skrevet ikke er den eneste fisker, der synes der er for mange sæler i Danmark.

Tegning: Patrick Byron

Tæller man tallene for sæler i Danmark sammen er der (seneste tal fra 2019 fremgår af rapporten MARINE OMRÅDER 2019 fra Aarhus Universitet ) cirka 15000 sæler - de fleste er af den spættede slags. Og når man fremover ifølge EU kun må fange lige over 1000 tons torsk i Østersøen, så kan det være et problem for fiskere og folk, der godt kan lide fisk.

Hver sæl spiser nemlig op til 5 kilo fisk i døgnet, skriver Danmarks Fiskeriforening, og Danmarks Jægerforbund har kigget i Miljøstyrelsens Vildudbyttestatistik, og de oplyser til nationen!, at der i 2018 blev skudt 1 dansk gråsæl i Østersøen og 2 i 2019. I årene 2016-200 er der skudt cirka 240 af de de spættede sæler, der især lever i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet.

Lige nu er der mere end 4000 danskere, der synes, at Danmark også skal gå i gang med en reel regulering af sælbestanden i de danske farvande. Så mange har nemlig skrevet under på borgerforslag nr. 9175.