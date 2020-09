Sænker prisen: 70 kr. for ét gram

Mange læger er tilbageholdende med at udskrive recepter på medicinsk cannabis til f.eks. gigt- og sklerosepatienter. Men mange tror også, at den tørrede urt er dyr

- Vi leverer tre produkter til forsøgsordningen med medicinsk cannabis og har gjort det siden ordningen startede i 2018.

- Forsøgsordningen har mange/nogle udfordringer, det medgiver vi, men prisen på de produkter, der findes i ordningen, er altså ikke en af dem.

Sådan skriver Henrik Uth, CEO i firmaet CannGros ApS, til nationen!, der i går kunne fortælle, at patientforeninger og politikere kritiserer forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

5-10 gram pr. måned er normalt

Problemerne er ifølge dem, at der er for få læger, der tør udskrive cannabis, at der er få produkter på markedet, og at dem, der er, er ret så bekostelige. Men det mener cannabis-forhandleren altså ikke. Og han har endda netop valgt at sætte prisen ned:

- Fra på mandag 21. september sættes prisen på medicinsk cannabis ned, for første gang siden forsøgsordningen med medicinsk cannabis startede 1. januar 2018.

- Således koster 1 gram Bedrocan 'CannGros' medicinsk cannabis fra på mandag under 70 kr. for patienter i forsøgsordningen.

Mange kender nogen, der ikke bruger medicinsk cannabis

- Det er normalt, at en patient bruger 5-10 gram pr. måned, skriver Henrik, der pr. dags dato vurderer, at ca. 1000-1200 patienter har fået udskrevet medicinsk cannabis i forsøgsordningen i år (300-400 hvert kvartal). Hans eget produkt skal dampes ellers drikkes som te.

Mere end 4000 læsere har foreløbig deltaget i afstemningen om cannabis-forsøget med syge danskere, og ganske mange kender nogen, der ikke er er med - men måske burde være det. Hvad med dig?