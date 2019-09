Sænker temperatur på plejehjem: De ældre kan sidde med tæpper

- Vi passer selvfølgelig på vores ældre - de skal ikke sidde og fryse i deres hjem.

- De kan f.ex bruge tæpper.

- Men .... vi har mange andre lokaler i kommunen, som står med for høje temperaturer, og der spiller det ikke nogen rolle, at at vi sænker.

Jo ældre jo mere kuldskær

Sådan siger Kåre Friberg, borgmester i svenske Motala, til avisen Aftonbladet om de besparelser kommunenn lige nu er ved at gennemføre - besparelser, der betyder at der angiveligt vil blive skruet to til tre grader ned for varmen på de offentlige institutioner, kontorer - og på byens plejehjem.

Og det er især det sidste, der har skabt debat, for en ting er at folk ,der arbejder og bevæger sig, måske kan leve med lavere stuetemperaturer. Noget andet er de gamle:



Forskel på at arbejde og bo

- Dem som arbejder, lever jo ikke i lokalerna.

- Det kan være OK, at en 40-årig tager lidt tykkere tøj på på arbejde.

- Men det er ikke OK, hvis en person med dårlig blodcirkulation fryser konstant, skriver Caroline H på kommunens Facebook-profil, og det er Anna M enig i:

- I burde skamme jer.

- Når man bliver gammel er man mere kuldskær end når man er ung, skriver hun.

Hellere varme end økologisk mad

Mange mener, at kommunen - som sammen med mere end 100 andre kommuner er i alvorlig økonomiske problemer - burde finde andre steder at spare. Staffan D skriver f.ex. at man bruger mange penge på økologisk mad til ældre:

- Motala kommune skal sparepenge på de ældre ved at sænke varmen og tilbyde tæpper istedet.

- Samtidigt køber man store mængder økomadvarer fra hele verden som er 26-65% dyrere end fin miljøvenlig mad fra svenske jordbrug.

- Det er jo nok ikke de ældre, der har valgt den dyre øko-mad - der er politikerne, skriver Staffan D således, men hvad tænker du?