Sætter hår og tager pænt tøj på når hun går i Netto

Frisør-Rikke kæmper for ligestilling og alt det, men hun synes også, at danske kvinder kunne gøre lidt mere ud af deres udseende – og f.eks. bruge læbestift.

- Jeg behøver ikk' gå i kjole og læbestift.

- Det helt fint med mig at undvære.

Vi er blevet lidt kedelige

Sådan skriver Isabella J i en af de 123 kommentarer, der er skrevet på TV MIdtvests Facebook-profil om frisøren Rikke fra Holstebro, der synes, at danske kvinder, skal gøre lidt mere ud af sig selv.

- Jeg er stor fortaler for kvindekamp og ligestilling og alt det, men jeg synes også, at vi godt må vise vores former, tage rød læbestift på og gå i en pæn kjole.

- Jeg synes vi er blevet lidt kedelige her i Skandinavien, siger frisøren nemlig i det debatskabende TV-indslag, hvor Rikke bl.a. sætter hår før hun cykler i Netto, men Isabella er ikke den eneste, der er uenig:

Joggingbukser og morgenhår

- Super fint for hende...

- Men min kvindelighed hænger absolut ikke sammen med hverken rød læbestift eller kjoler, skriver Solveig, mens Kirsten S melder sig i koret, der siger ’mere læbestift’:

- Jeg gi’r hende helt ret.

- Mange kvinder sjosker rundt i joggingbukser og morgenhår.

Mange mænd og nogen kvinder skal oppe sig

- I min tid kunne man ikke gå på gaden uden makeup og velklædt i tøjet, skriver Kirsten, mens Birgit bemærker at alle – altså både kvinder og mænd – skal gøre mere ud af deres udseende:

- Nogen kvinder trænger bestemt til at 'oppe sig'....

- Det samme gælder for mange mænd, skriver Birgit, men hvad tænker du?