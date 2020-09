- Det er for tidligt at vide, hvem der i virkeligheden er foran.

- Jeg sætter mine penge på Trump.

Forudså det allerede i sidste uge

Sådan skriver John C i en kommentar på det amerikanske meningsmålingsinstitut Rasmussen Reports' Facebook-profil om den vælgermåling, der for første gang, siden Biden blev udpeget som demokraternes udfordrer til embedet, viser en lille føring til den siddende præsident.

- Det her forudså jeg allerede i sidste uge, skriver Frank G, og Margaret U mener, at målingen - som er gennemført på net og telefonopkald blandt 2500 personer og har en fejlprocent på plus/minus to - for første gang, viser, hvad det tavse flertal mener:



Det virkelige tavse flertal

- Den skulle vi vente længe på. En måling, der viser virkeligheden og det virkelige tavse flertal, skriver Margaret.

Rasmussen Reports havde tilbage i 2016 målinger, der viste, at Trump og Clinton stod stort set lige det meste af tiden i månederne op til valget.



Clinton førte således den sidste måling før valgte - foretaget helt frem til 6. november 2016 (valget var 8. november) med 45 procent mod Trumps 43 procent. I en måling foretaget blot tre dage tidligere førte Trump med 45 procent mod Clintons 42 procent.

Trump fører 47-46

I den nye måling - foretaget i dagene 9., 10., 12. og 13. september - fører Trump med én procent - 47-46.