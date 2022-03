Sætter verdensrekord i pant

- Grænserne har været lukket en stor del af året.

- Restaurationssektoren har været lukket i en stor del af året, og det vil sige, at danskerne i større grad har åbnet en dåseøl hjemme i haven, end de har drukket en fadøl i byen.

200 millioner flere end i 2020

Sådan siger en stolt Lars Krejberg Petersen, administrerende direktør i Dansk Retursystem, om de 1,9 milliarder dåser og flasker, der i 2021 blev afleveret i flaskeautomater i danske dagligvarebutikker og på tankstationer.

Det er 200 millioner flere dåser og flasker end i 2020, og fordi returprocenten også er steget - fra 92 procent til 93 - kan Danmark nu kalde sig verdensmestre i pant, ifølge direktøren.

Føtex erkender 'sluge'-fejl

Pant-automaten alle taler om: Sluger 100 dåser på én gang

Slip for snask

Men selvom Danmark altså sætter rekord, er der ofte læsere, der klager til nationen! over deres lokale pantmaskine. De klager over, at maskinen ofte er 'ude af drift', 'afventer personale' ... eller også at køen er for lang. Men firmaet Tomra har en maskine, der kan køre 120 pant-dåser og flasker i minutter. En maskine, der er så stor, at man bare hælder flaskerne og dåserne direkte ned i den.

- Dem er der cirka 20 i Danmark i øjeblikket, siger Michael Milo fra Tomra i dag til nationen! TV MIdtvest var med da den første Tomra R1 åbnede i ABC Lavpris i Tarm i oktober, og her var kunderne ellevilde.

Fri for at stå med dem

- Det er genialt. Det havde jeg ikke set komme.

- Så er man fri for at stå med dem én og én, og det sker, at automaterne går i stå. Det her er meget mere smart, sagde Katja K. dengang, men hvad siger du?