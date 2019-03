Sag fylder 3000 sider: Kommunen tror stadig ikke på Nanna

- Jeg er kronisk smerte patient og kronisk træt og selv om jeg har været i systemet i 7 år, er jeg ikke blevet sat i noget forløb, intet.

- Jobkonsulenten ved ikke, hvad hun skal sætte mig til, når jeg hele tiden skal på hospitalet.

Får angstanfald på jobcenteret

- Min sag fylder over 3000 sider, og mit PTSD er blevet voldsomt forværret på grund af kommunen.

- Mine møder med jobkonsulenten foregår hjemme hos mig, da jeg ikke kan gå ind på kommunen/jobcentret, uden at få angstanfald.

Jeg er godt opdraget og ligner ikke en syg

Sådan indleder Nanna R fra Thisted et trist brev til nationen! om sygdom og kommunalt pres. Nanna er - som du kan se af udredningen ovenfor - ikke i stand til at passe et normalt arbejde, og hun forstår ikke, hvad kommunen får ud af at blive ved med presse hende. Og nu er hun nået dertil at hun ikke kan mere. Hendes brev - som kommunen har fået mulighed for at kommentere - fortsætter nemlig således:

- ’Du ser jo ikke syg ud’ bliver der altid sagt.

- Men hvorfor skal jeg gå og ligne en der er syg ??

- Jeg er godt opdraget, og ved hvordan man skal opføre sig og se ud i det offentlige rum.

- Jeg kan ikke finde ro til at forholde mig til alle mine diagnoser og sygehusbesøg, når jeg samtidig med, skal koncentrere mig om kommunen, som bare leger med min psyke.



Det handler ikke om penge - men om fred

- Jeg får 11.465 kr udbetalt i ledighedsydelse og på en førtidspension ville jeg nok få cirka det samme (18875 kr brutto)

- Jeg tror de efterhånden har brugt millioner af kroner på at behandle min sag – tænk hvad de kunne have sparet, hvis de havde troet på mig og mine læger.

- Jeg tager bare mine sygehus besøg som de kommer – der er tre indenfor de næste tre uger.

- Kommunens læge sagde hun var sikker på at alle mine sygdomme, garanteret sad i mit hoved.

- Jeg har hårdt brug for hjælp nu. For i denne kommune, får jeg det i hvert tilfælde ikke. Har fået afslag på ALT jeg har søgt hjælp til.

Jeg kan ikke mere

- Giv mig nu fred – giv min en pension – jeg kan ikke mere, slutter Nanna, der i fredags var til endnu et møde med kommunen, der igen afviste at give hende pension og vil fortsætte de social-medicinske møder.

nationen! har spurgt Thisted Kommune, hvilke typer flekskjob på f.eks. to timer pr uge de har hjulpet andre borgere med og hvilket job de har i tankerne til Nanna. Men kommunen har ikke lyst til at deltage:

- Vi kan ikke udtale os i personsager, så vi kan ikke sige noget i denne sag.

- På samme måde kan vi ikke udtale os om mulige fleksjob, da det kan involvere andre borgere, lyder det fra ledelsesekretariatet i Thisted Kommune, men hvad siger du?

Og kan du komme i tanke om er job som Nanna kan passe? (læs lige udredningen ovenfor)