Sagde nej til førtidspension: Sosu-løn er meget bedre

- Jeg vil gerne arbejde – og mine børn skal også se, at deres mor arbejder.

- Men jeg kender rigtig mange, der kæmper for at få førtidspension – og mange har sagt til mig, at jeg simpelthen er så dum, fordi jeg hellere vil arbejde end sidde derhjemme og modtage den førtidspension, jeg havde fået.

Unge raske mænd holder fest når de får førtidspension

Statsministeren: Vi har brug for jer

Sådan siger Nabat M til nationen! om at arbejde som sosu og tjene sine egne penge – og om statsminister Mette Frederiksens bøn til andre indvandrerkvinder om at gøre det samme.

I nytårstalen sagde Mette nemlig, at Danmark har brug for kvindernes arbejdskraft:

’Til jer – særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund, som ikke har et arbejde, selvom I har været i Danmark i mange år: Vi har brug for jer.

Jeg ved godt, at man ikke fra den ene dag til den anden kan gå ind og arbejde på lige fod med kolleger, der har uddannelse og erfaring.

Men så kan man nogle andre ting. Smøre madder. Vaske tøj. Gøre ekstra rent’, sagde statsministeren, og Nabat – der faktisk blev tilkendt førtidspension for 10 år siden – er helt enig. Men hun mener også, at nogle kvinder har brug for hjælp:

Nogen mener at vi kvinder ikke skal arbejde

- De danskere der kun har hørt, at udlændinge ikke vil ud og arbejde, skal huske at vi ikke kender sproget og ikke kender samfundet.

- Og at der kan være nogle i familien, der ikke mener vi kvinder skal arbejde.

- Og så får vi altså ikke arbejde.

- Mister man så oven i det et familiemedlem, sådan som jeg gjorde for ti år siden, så går man altså ned, og så kan man ende på førtidspension.

Ville ikke være på førtidspension

- Men i min situation syntes jeg bare ikke det var rigtigt.

- Så jeg tog en uddannelse som sosuhjælper og nu har jeg arbejdet i ni år – på det sted jeg var i praktik – på fuld tid, og jeg har også fået fuldtidsarbejde et nyt sted, siger Nabat til nationen!

Mere end 5000 ikke-vestlige kvinder på førtidspension

For et år siden lavede integrationsminister Mattias Tesfaye en oversigt, der viste at mere end 5000 ikke-vestlige kvinder, var på førtidspension. Og at mere end 1300 kvinder modtog en kombination af førtidspension og kontanthjælp.