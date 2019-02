Sagsbehandlerens skyld: Kim får forsikringsbøde på 500 kr

- Jeg bor på en båd i en havn. Det har jeg gjort i 19 år.

- Forleden modtager jeg brev fra DFIM, som opkræver dagbøder for manglende ansvarsforsikring af motorkøretøjer.

- Da jeg ikke tømmer min postkasse hver dag, var der røget 2 dagbøder af 250.- på regningen.

- Jeg afmelder straks køretøjet via. et link på DFIM hjemmesiden.

Min sagsbehandler sagde han havde klaret det

Sådan indleder 64-årige Kim, der er på kontanthjælp og bor i en båd i en havn, et brev til nationen! om den nye lov, der betyder at ejere eller registrerede brugere af uforsikrede motorkøretøjer, nu skal betale dagsbøder på 250 indtil de har fået orden i papierne.

- Bøderne viser sig at være for en knallert jeg fik stjålet i 2008. Dengang var jeg indlagt på et psykiatrisk hospital.

- Jeg var derfor ude af stand til selv at gøre noget ved tyveriet.

- Og derfor var det en sagsbehandler som, den gang, anmeldte tyveriet for mig.

Men det gjorde han så ikke alligevel

- Jeg har kontaktet en medarbejder hos skat, som undersøger om tyverianmeldelsen er registeret hos Glostrup politi. Men de kender ikke noget til anmeldelsen.

- Derfor fanger bordet og bøderne skal betales.

- Det synes jeg er strengt – at man sådan kommer med at krav 11 år efter. Hvis jeg havde noget til gode hos systemet, der gik 11 år tilbage, ville de grine af mig, slutter Kim, der havde håbet på at DFIM, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, der har sendt brevet til Kim, ville have forbarmet sig, da de hørte om de nærmere omstændigheder. Men det skete ikke:

Man har selv ansvaret

- Man har altså selv ansvaret for at få afmeldt køretøjet.

- Det er ikke politiets opgave, og derfor betyder det heller ikke noget for opkrævning af dagsgebyret, at han ikke kan fremskaffe dokumentation for politianmeldelsen.

- Så meget bedre er det derfor, at borgeren nu endelig har fået afmeldt knallerten hos Motorstyrelsen.

- I vores varselsbrev, som han modtog med posten i begyndelsen af december, opfordrede vi ham netop til at få afmeldt sin knallert.

- Den gang – og frem til og med den 28. januar – kunne han gøre det, uden at blive opkrævet et dagsgebyr.

Men man kan få en afdragsordning

- Vi forlængede tilmed fristen, så alle kunne nå at afmelde sin knallert hos Motorstyrelsen, hvis det var blevet stjålet, skrottet eller solgt.

- Når han nu modtager et brev med en opkrævning fra os, er det altså fordi, han ikke har foretaget sig noget de seneste otte uger.

- Så snart Motorstyrelsen kan bekræfte hans afmelding over for os, stopper opkrævningen.

- Man skal dog altid betale, hvad der er løbet på i perioden.

- Han kan få en afdragsordning, hvis det skyldige dagsgebyr beløber sig til mere end 1.000 kr., og knallerten er afmeldt (som den jo er blevet). Han kan aftale en afdragsordning inde på sin sag på www.dagsgebyr.dk, skriver DFIM

Kender du nogen, der kører bil, knallert, MC eller traktor uden ansvarsforsikring?