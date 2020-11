Salt i såret: Prisen på mink stiger

- Markedet i Kina på mellemhandlerniveau ser ud til at være fordoblet siden vores septemberauktion.

- Det vil sige, at prisen ligger på omkring 350 kroner for et skind i stedet for 175 kroner, så det er en kæmpe stigning.

Sådan siger Tage Pedersen, bestyrelsesformand i auktionshuset Kopenhagen Fur, til Danmarks Radios Penge-redaktion, der kan fortælle, at salget af minkpelse i det folkerige KIna 'går fantastisk' - samtidig med at danske minkavlere er i gang med aflive mink i millionvis.

Så mange mink er aflivet nu

Danske mink har det bedre en kinesiske mink

Kopenhagen Fur skriver her til eftermiddag til nationen!, at der ikke er noget overblik over, hvor mange af de aflivede danske mink der blev pelset, før de blev aflivet. Så ingen ved, hvor meget af prisstigningen der kommer danske minkavlere til gavn.

- Nu får Kina så en endnu større andel af markedet, så endnu flere mink får et meget dårligere liv, end de havde fået i Danmark.

- Så kan man sige om dansk minkavl, hvad man vil, men det er langt bedre for dyrene, end kinesisk minkavl, skriver Bo S på Ekstrabladets Facebook-profil, men også svenske minkavlere kan få gavn af prisstigningerne.

Ser tiden an - og er klar til gribe ind

I Sverige - hvor man ikke har konstateret coronamutationen cluster 5 i mink - har myndighederne nemlig valgt en mere forsigtig strategi.

Minkavlere får lov til at pelse de mink, der ikke er smittet af corona - men myndighederne er klar med kort varsel til at skride ind:

- Vi følger situationen nøje og er parate til at ændre vores bedømmelse.

- Vi er også i konstant dialog med sundhedsmyndighederne omkring smittespredningen blandt mink påvirker folkesundheden i Sverige, siger Karl Ståhl, der fungerende statsepizootolog i på SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) i en pressemeddelelse fra det svenske Jordbruksverket, men hvad siger du?