Samler ind til busbillet: 710 kr for at komme hjem til Rumænien

- Hvorfor skal privatpersoner betale for økonomiske migranters repatriering?

- Har København Kommunes hjemløseenhed eller rumænske NGOer ikke et budget til dette?

- Og var det ikke mere 'empowering' for denne gruppe at tilbyde en hjemrejseforsikring for et mindre engangsbeløb frem for at lære dem at andre nok skal betale for dem?

Politiet kan anklage dem hvis de sover sammen

Sådan skriver Daniel V i en kommentar på gademagasinet Stradas Facebook-profil om de fattige rumænske kvinder, der lige nu er overladt til sig selv, fordi det kvindeherberg, der har huset dem, er blevet opsagt.

Ifølge magasinet kan kvinderne ikke sove sammen på gaden, da de så risikerer at blive vækket af politiet og anklaget for at skabe en utryghedsskabende lejr, og da de ikke har penge til en busbillet hjem til Rumæninen, har Strada startet en indsamling:

De første 1200 kr er i kassen

- Hjælp en immigrant med at komme hjem!

- De er strandet! Uden penge til at leve for.

- Uden penge til at komme hjem. Stradă samler ind til en busbillet hjem, skriver Strada i sit opslag, og til nationen! oplyser initiativtager Michael Lodberg, at man ikke kan være sikker på, at kvinderne bliver i Rumænien, selv om de får hjemturen betalt.

- Men man kan være sikker på, at en udsat immigrant kommer hjem.

- Der er foreløbig kommet 1200 kroner i kassen, siger han til nationen!, men hvad tænker du?