Samler snotklude og affald: Jeg er usynlig

nationen! har fået et brev fra Tine, der har et lille ejendomsservice-firma. Hun er desperat, for hun kan ikke skaffe noget beskyttelse/værn.

- Hej.

- Vi samler de snotklude op, som folk ikke lige gider smide i affaldsspanden. Og dagrenovation i skakter på ejendomme. Det ligger desværre dagligt væltet ud.

- Men vi kan ikke skaffe nogle værnemidler, ej heller få bedre mulighed få bedre oplysninger om alternative muligheder eller foranstaltninger.

- Vi er usynlige. Der er ingen hjælp at hente.

Ingen myndigheder kan hjælpe

Sådan skriver Tine M, der ejer et ejendomsservice-firma, og bl.a arbejder med at samle skrald ind i forskellige private boligejendomme.

Tine er desperat - det er derfor hun har kontaktenationen! - for hun vil gerne passe sit arbejde og tjene sine penge, men hun vil meget gerne have maske/værn. Og derfor beder hun om hjælp - eller gode råd - for som du kan læse, så har hun forsøgt en del. Hendes brev fortsætter således:

- Jeg har gentagne ringet til myndighederne - uden held.

- Fordi jeg er lille selvstændig og fordi ejendommene ikke er kommunens !!

- I dag fik skæld ud i telefonen - det var yderst ubehageligt - og manden lagde på.

Vi ved vi går på røven

- Vi har ringet til forskellige corona hotlines, men her er heller ingen hjælp at hente

- Vi er simpelthen usynlige, er vi ikke værd at hjælpe.

- Dette på trods af at vi sætter vores firma og helbred på spil, så renovationen (der har værn/masker) vil tage affaldet med i deres vogne.

- Vi ved vi går på røven og det har vil accepteret.

Vi søger værnemidler

- Men vi lover at fortsætte med at hjælpe.

- Mit opråb handler om hjælp og om at danskerne og systemet ( herunder kommunerne) passer på os, så vi kan hjælpe jer.

- Vi søger værnemidler ( beskyttelse), så vi kan udføre vores arbejde sikkert, slutter Tine, der beder om at folk, der har et godt råd eller en ide om, hvor hun kan få en maske og/eller andet beskyttelse, kan kontaktes via Facebook - eller via denne mail.