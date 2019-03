Samme sted hver nat, skat? 'Underlig' mand starter kæmpedebat

- Vi plejede at at have hver vores ide, men nu skifter vi.

- Og nej, vi har heller ikke faste pladser i sofaen eller ved spisebordet.

- Du er ikke alene.

Det viste sig at vi var underlige

Sådan skriver Mary V. i en af de 1921 kommentarer, der er kommet til det tweet, irske Steve O'Rourke skrev i fredags om en snak, han og kollegerne havde haft.

We were just chatting in work and apparently it's weird that Amy and I don't sleep on the same side of the bed every night. Some nights I like to sleep by the window, some nights the door. It's not really that unusual, is it? — Steve O'Rourke (@steveohrourke) 22. marts 2019

- Vi sad og hyggesnakkede på arbejde, og det viser sig, at det er underligt, at Amy og jeg ikke sover i den samme side af sengen hver nat.

- Nogle nætter vil jeg gerne sove i vindues-siden, andre nætter mod døren, er det virkelig så usædvanligt?, lød Steves tweet, som blev opdateret med flere fakta i går søndag.

Skændes ikke

- Jeg bliver nødt til at bemærke, at:

- 1. Den, der går først i seng, vælger side.

- 2. Vi har aldrig skændtes om det.

- 3. Vi flytter puder og bøger, når vi skifter side.

- 4. Vi skifter ikke side hver nat.

- 5. Der er ingen af os, der er rumvæsener (en henvisning til filmen 'Blade Runner', red.), skrev Steve i et forsøg på at stoppe diskussionen. Forgæves.

Godt I to underlige mennesker fandt hinanden

- Jeg bliver nødt til at blande mig i den her debat, og ja, det er underligt, men jeg er glad for, at I to underlige mennesker har fundet hinanden, skriver Kate M. i et tweet, der har fået 322 hjerter, og VP D - der har fået 399 hjerter - skriver:

- Det her tweet er tydeligvis konstrueret for at skabe drama.

- Jeg nægter at tro på, at det virkelig foregår på den måde, skriver VP D. Men hvordan sover du?