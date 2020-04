Samtaler på sex-site slutter brat: Vil ikke mødes

- Hej.



- Der bliver stadig søgt sex på livet løs.

- Dog har bla. Grindr og Hornet og Homospot lavet nogle 'reklamer' på deres app., hvor de opfordre folk til at være opmærksom på Covid-19 risikoen.

- Lignende opfordringer er der desværre ikke på Boyfriend - og det ærgrer mig meget.

Sådan skriver homospot. Screenshot

Der er mange der søger sex

Sådan indleder PH et brev til nationen! om at være sexhungrende i en coronatid. Og om at passe på sig selv og hinanden. PH har skrevet adskillige gange til nationen!, og nationen! har skrevet flere gang til boyfriend.dk, for at spørge, hvorfor de ikke - som andre dating-sites - gør brugerne opmærksommer, på at fremmed sex og corona ikke er den bedste cocktail. Boyfriend er dog ikke vendt tilbage, og derfor fortsætter PHs brev således:

Mere end 1000 var on-line på boyfriend.dk fredag. Screenshot.

Nogle afslutter samtalen når de ikke kan få sex

- Der er mange der stadig søger sex, som om Covid-19 slet ikke eksistere.

- Selv om jeg dog har lagt mærke til, at der er flere profiler, der øverst i deres profiltekst skriver noget i den her dur 'Søger pt. ikke sex eller møde'.

- Det er jo godt !

- Men for mange synes verden at gå videre, som om der ikke er Covid-19 krise og risiko.

- Nogle indleder også en samtale, og snakker lidt løst og fast, indtil de hører den anden f.eks. sige, at de ikke vil mødes med nogle i denne tid.

- Altså de holder lidt igen med at spørge om at mødes, og når de så finder ud af den andens indstilling til dette er ikke at mødes, ja så stopper de samtalen brat.

Synes der skal advares

- Man kan derfor godt mærke at det for nogle er lidt dårlig stil at søge møde og træf.

- Men for de fleste går verden (desværre) videre som intet er hændt.

- Kunne være fedt, hvis nationen! tog kontakt til Boyfriend og spurgte dem om, hvorfor de ikke har 'advarsler' på deres site om 'usikker sex' lige nu.

- F.eks. er Københavns gay saunaer jo alle lukkede - og her kommer man for at dyrke sex - og det gør hovedparten også når de laver en aftale med en fyr på Boyfriend, skriver PH, der synes alle skal tænke sig ekstra godt om for tiden.

Boyfriend er som skrevet ikke vendt retur med et svar på, hvorfor de ikke advarer folk om sex med fremmede, men hvad tænker du?

