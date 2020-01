Samuel vil på klub: Men klubben vil ikke lukke ham ind

- Jeg fik det største chok, da jeg - første gang jeg prøvede - blev afvist i en natklub foran mine klassekammerater.

- Det var i oktober.

- Dørmanden påstod, at jeg har lavet ’ballade’, derinde, men det var altså første gang, jeg var i byen.

Har aldrig været derinde

- Jeg var nemlig lige blevet 18 år gammel, så jeg har aldrig nogensinde været derinde før og jeg bor desuden 65 km væk fra Aalborg, så den historie holder ikke vand.

- Jeg blev ydmyget foran min klasse og andre bekendte, som bevidnede episoden.

Sådan indleder Samuel et brev til nationen! om at være ung og have lyst til gå på klub … men blive afvist gang på gang.

Andre med anden etnisk baggrund blev også afvist

nationen! har bedt den natklub, der har afvist Samuel, om at svare på, hvor mange de afviser pr aften, og om, hvad Samuel kan gøre, for at komme ind – men de har trods adskillige mails og telefonopkald ikke svaret. Samuels brev fortsætter nemlig således:

- Da jeg gik ud af køen og stod med nogen venner, lagde jeg mærke til, at jeg ikke var den eneste.

- Dørmanden afviste også andre med anden etnisk baggrund.

- Nu har jeg prøvet i flere måneder og jeg kan stadig ikke få adgang til natklubben.

Nogen gange siger de 'ikke i aften'

- Nogen aftener siger vagterne ’ikke i aften’, og så lukker de mine venner ind, som er etniske danskere.

- En gang prøvede en kammerat at snakke min sag og spørge vagten, hvorfor jeg ikke måtte komme ind. Men det betød bare, at han ikke fik lov til at komme ind.

- Mange af mine venner synes det er for meget og har skubbet mig lidt til at tale med myndighederne, men da jeg tog en snak med et par politibetjente nede i 'gaden', sagde de at ’Du kan da bare tage et andet sted. Gaden er fyldt med klubber’.

Men jeg vil gerne på The Gap

- Men jeg vil gerne på The Gap, slutter Samuel, og nationen! har spurgt ’The Gap’ om, hvad Samuel kan gøre for at komme med vennerne ind - og hvor mange de afviser pr aften, men klubben - der åbner kl. 2300 - har trods adskillige mails og telefonopkald ikke svaret, men hvad tænker du?

Og har du et godt råd til Samuel og andre, der bliver afvist når de vil op klub?