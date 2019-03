Samværs-far klager: Koster 650 i timen at se min søn

Først tager de hans søn, og så tvinger de ham ovenikøbet til at betale for tvangsanbringelsen. Skilsmisse-far synes, systemet er pilråddent

- Jeg har kæmpet for min søn, mod systemet og min eks i 2-3 år.

- Og jeg er gået helt ned stress og er sygemeldt.

Hjertebanken og svedeture

Sådan lyder de første sætninger i en mail, nationen! har modtaget fra en af de mange frustrerede fædre, der oplever, at samværs-sager stort set altid bliver afgjort efter moderens ønsker.

Se også: Alt var parat: Samværsfar må forklare søn at mor siger nej til charterferie

Se også: 'Voldsmonster' må kun se datter 1,5 time: Se samværs-rapporterne





Moderen har sagt ja til tvangsfjernelse

Faderen – som er anonym af hensyn til sagen – havde før skilsmissen et arbejde, der gav mere end 30.000 kr pr måned. I dag er han sygemeldt og har 13.508 kr udbetalt, Hans brev – som han håber bliver delt af så mange som muligt, så der kommer fokus på fædres retsstilling – fortsætter nemlig således:

- Min søn på XX år er netop blevet anbragt uden for hjemmet med moderens samtykke.

- Drengen havde bopæl hos mig, men jeg føler at moderen og socialrådgiveren i XXXXX Kommune har lavet en sammensværgelse.

Og jeg er tvunget til at betale for anbringelsen

- Oven i tvangsfjernelsen – som min søn slet ikke forstår og flere gange højlydt har klaget over - kræver systemet nu, at jeg skal betale 2594 kr. for anbringelsen. Hver måned.

- Jeg må se ham tre timer hver tredje uge – altså bliver det cirka 650 kr. pr. time.

- Jeg mener, at det er mega-ærgerligt og trist, at vort samfund råder over massive kommunale afd., som i mine øjne arbejder med at drage børn væk fra deres nærmeste omsorgspersoner og slet ikke har kompetence til at kunne bidrage til støtte hos forældre i en skilsmissekonflikt.

- Det er børnene, der betaler prisen.

- Og at lovgivningen på området giver kommunerne hjemmel til at kræve ’egenbetaling’, betyder, at jeg må gå fra hus og hjem, sælge bil etc.

Smart tænkt af systemet

- Smart tænk af min eks og systemet i øvrigt, for snart kan de jo påstå, at jeg ikke har de fornødne redskaber/omgivelser til at være en god forælder, skriver faderen, der også er vred over, at kommunen bruger hans 2017-indtægt som grundlag for at opkræve penge for tvangsfjernelsen.

Hvad tænker du?