Samværs-sur mor: 7/7-børn gamer med far - mens de er hos mig

- Hvis du finder en vej, hvor det fungerer for dig, at han spiller med børnene, når de er hos dig, f.eks. fordi det sker efter aftale, så du bevarer styringen i eget hjem, så tænker jeg, at det er okay.

Mit humør bliver dårligt

Sådan lyder en del af det svar Jyllands Postens brevkasse-psykolog Sus Desiree i lørdags gav en frustreret mor, der gerne vil høre, om det er hende, der er noget galt med, når hun bliver ked af det og frustreret når børnene går on-line med faren, mens de er hjemme hos hende:

- Mit humør bliver meget dårligt.

- Jeg føler, det ville svare til, at jeg pludselig dukkede op hjemme hos ham og lavede noget med vores børn.

Han tager tid fra mig

- Han tager tid fra mig, at han pludselig er til stede i mit hjem, måske bliver jeg jaloux og måske noget helt andet, skriver moren, der synes det er OK, at børnene spiller med andre børn, men altså ikke med faren.

På Foreningen Mors Facebook-profil er der skrevet 18 kommentarer om faren, der spiller computer med børnene, mens de er hos mor, og den mest populære er skrevet af Vivi H.

- Det kan være en måde at have kontrol og magt over mor/eksen på.

- Det lyder jo ganske tilforladeligt, men det jo netop den form for manipulation nogen er så dygtige til, skriver Vivi, og Eva J er enig:

Ens eks kan lytte med

- Det kommer til at fremstå småligt, men igen er det måske ikke så rart, at ens eks kan lytte med i ens hjem spontant i løbet af dagene de er der.

- Jeg ser problematikken, skriver Eva, men hvad tænker du?