Sandal-debat: Kan koste bøde

- Tyskland gives der bøde for at køre bil med klip-klapper, træsko og andet løstsiddende fodtøj.

- Det giver god mening.

Sandalen sad fast - bil smadrede ind i hus

Sådan skriver Jørgen L. i af de cirka 100 kommentarer, der er skrevet på jv.dk og Jydskevestkystens Facebook-profil om om den 60-årige kvinde, der tirsdag kl. cirka 17.30 bragede direkte ind i i hus i krydset Forumvej/Bredgade i Alslev ved Varde.

For kvinden - som heldigvis ikke kom alvorligt til skade - havde nemlig sandaler på. Og den ene havde sat sig fast mellem speederen og bremsen, og derfor fortsatte hun ind i husmuren, der er trykket flere centimeter ind.

Der må ikke opstå fare

Avisen har talt med politiet, der fortæller at kvinden faktisk kan risikere en bøde, for at at have overtrådt færdselslovens paragraf tre - den der bliver kaldt færdselslovens grundregel. Den lyder:

'Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre.'

Lederen af færdselspolitiet i Syd- og Sønderjylland, Knud Reinholdt, vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men giver det her gode råd:

Undgå fodtøj som kan komme i klemme

- Sørg for, at du har fuld kontakt med bilens pedaler og undgå fodtøj, som kan komme i klemme.

Og skal man tro de mange kommentarer, Jydskevestkystlæserne har skrevet, så er der bred enighed om, at løse sandaler ikke er brugbare, når man sidder bag rattet:

- Jeg vil også mene, at man bør bruge fodtøj, der sidder fast, f.eks. sandaler, der har en rem omkring hælen, skriver Thorvald P. og Kirsten H. har et job, hvor man skal have fastsiddende fodtøj:

Altså ingen træsko - man skal ikke ku' glide

- Som buschauffør i mange år, var man pålagt at køre med fast fodtøj.

- Altså ingen træsko eller fodtøj uden bagkappe.

- Man skal ikke kunne "glide' ud af sit fodtøj.

- Ganske fornuftigt, skriver Kirsten, men hvad med dig?