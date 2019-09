Sandheden om skilsmissebørn: Mere kriminelle og dårligere karakterer

- Skilsmissen øger risikoen for, at især drenge får mindre uddannelse, og at både piger og drenge får dårlige karakterer i skolen.

- Der også stor risiko for øget kriminalitet hos drenge i 15-16-årsalderen.

Sådan skriver ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i et nyhedsbrev om et studie og en undersøgelse af omfanget og konsekvenserne af skilsmisser i Danmark, der netop er blevet publiceret.

Fra 120 til 132 skilsmisser pr måned

Forskerne har bl.a. kigget på, hvordan 2013-reformen (der indførte begrebet straks-skilsmisse) har påvirket skilsmisseraten, dels hvad der kendetegnede de par, hvis skilsmisserisiko blev øget.

Før reformen blev gennemsnitligt 120 ægtepar ud af 100.000 skilt hver måned, mens det efter reformen var 132 ægtepar ud af 100.000, der blev skilt. Det svarer til i omegnen af 1.500 flere skilsmisser om året.

- Og det viser sig, at det især er par, som enten har været sammen i kortere tid, som er blevet gift, før de er fyldt 30 år, eller er på ægteskab nummer to eller flere, der har hævet skilsmisseraten efter de nye regler.

Risiko for at droppe uddannelse

Undersøgelsen viser også, at børn - især yngre - betaler en pris, når forældrene går fra hinanden. Det gælder især for drengene, der - hvis de er under 20 år, når forældrene går fra hinanden - har omtrent 4 procentpoint større risiko for, at de ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år, sammenlignet med dem af deres søskende, der var over 20 år på skilsmissetidspunktet.

Når det gælder pigerne, er billedet noget anderledes. Her øges risikoen kun med ca. 1 procentpoint, skriver ROCKWOOLFONDEN, der også har kigget på de yngre skilsmissebørns kriminalitet.

Og ende i kriminalitet

- Samlet set øges sandsynligheden for, at drenge dømmes for en eller anden form for kriminalitet fra 8,4 procent til 11,4 procent, hvis de er under 15 år, når forældrene går fra hinanden.

- Når det gælder frihedsberøvelse, øges sandsynligheden fra ca. 1,9 procent til 2,9 procent. For voldsdomme er der en stigning fra ca. 1,2 procent til 1,7 procent.

Ingen skilmisser før børnene er fyldt 18

På Berlingskes Facebook har resultaterne fået ni læsere til tasterne - bla. Finn B, der har et ret markant forslag:

- Skilsmisse må ikke foregå så længe børnene er under 18 år.

- Det er nemlig et kæmpe ansvar at sætte børn til verden, og begge forældre kan ikke opløse ansvaret før sidste barn er 18 år.

- (Det er) min personlige mening, skriver Finn, mens Sara H har et forslag til forskerne:

Usundt at bo med forældre der burde være skilt

- Man kunne godt bruge et studie, der viser konsekvenserne af at bo med to forældre, der på dagligt basis slider sjælen af knoglerne på hinanden...

- Tænker ikke det kun er sundt, skriver Sara, men hvad tænker du?

