Sandra sur på jobcenter: Måtte ikke søge drømme-job

- Jeg hedder Sandra, jeg er 28 år.

- Jeg er uddannet salgsassistent, og har været ledig siden september 2018

- Jeg mødte derfor op i Gladsaxe Jobcenters CV-klub i oktober, hvor jeg dog hurtigt fik at vide, at jeg aldrig ville få et job indenfor mit fag som salgsassistent. Jeg var/er for ung og har et lille barn.

Da jeg klagede fik jeg en ny sagsbehandler

Sådan indleder Sandra et brev til nationen! om den i hendes øjne bizarre oplevelse hun havde på jobcenteret. Sandra måtte nemlig ikke søge et job som butiksassistent - selv om hun er uddannet butiksassistent, og det svar, som nationen! har modtaget fra kommunen i dag, så kan man læse, at sådan er det engang imellem. Du kan læse forklaringen fra kommunens jobcenterchef nedenfor - Sandras brev fortsætter således:

- Men jeg vil gerne arbejde, og forsøgte at søge tre af de job, der hang på en opslagstavle på Jobcenteret. Men så fandt jeg ud af, at jeg ikke må søge dem selv.

- Da jeg klagede over, at de ikke kunne hjælpe mig i job, fik jeg en ny sagsbehandler, som kalder mig irriterende, og beder mig om at melde mig syg.

Jobcenteret er et helvede

- Efter 6 måneder i systemet kan jeg bare konstatere, at hvis helvede havde et navn, så hed det jobcenter.

- Og at medarbejderne - som iøvrigt sjældent kan huske hvad jeg hedder - kun er ude på at fastholde en i systemet, så de selv kan beholde deres arbejde, skriver Sandra, der har sendt sit CV med i håb om at der sidder en derude, der gerne vil give hende chance. Det CV kan du se nedenfor. Kommunens svar på Sandras brev kommer her:

Det sker at vi ikke kan videreformidle ansøgninger

- Vi har samarbejde med virksomheder, som ikke ønsker ansøgninger direkte fra borgerne, men ønsker, at vi som Jobcenter koordinerer og alene videresender relevante kandidater, som lever op til de krav, virksomhederne stiller.

- Derfor sker det, at vi ikke kan videreformidle ansøgninger, hvis borgeren ikke lever op til disse krav.

Og nogle borgere ønsker ikke at samarbejde

- Vi kan ikke udtale os i konkrete sager, men generelt kan vi sige, at vi altid er utrolig optaget af at have et godt samarbejde med borgerne. Om det kan lade sig gøre afhænger af, om dette ønske er gengældt.

- Vi bliver ind imellem udfordret af borgere, som ikke ønsker at samarbejde.

- Det kan fx give sig udtryk i respektløshed i kommunikationen, gentagne sygemeldinger fra anviste jobs eller i udadreagerende adfærd.

Vi gør hvad vi kan for at få folk i arbejde

- I alle tilfælde gør vi altid, hvad vi kan, for at få borgerne i job så hurtigst som muligt, skriver Katrine Birk, chef for Jobcenter Gladsaxe, men hvad tænker du? Og har du også oplevet at jobcenteret bestemte, hvem der måtte søge hvilke job?